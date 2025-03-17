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Скандал із вуличними музикантами — у центрі Одеси співали Мурку

17 березня 2025 19:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Мурка у центрі Одеси - що обурило активістів
Вулиця Дерибасівська. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеських активістів обурило те, що молодь у центрі міста на Дерибасівській співає блатну пісню радянських часів "Мурка". Оскільки виконання композицій того періоду заборонено законом про декомунізацію.

Про це повідомляють активісти "Деколонізація.Україна".

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На відео, які виклали місцеві, можна побачити, як двоє молодих людей на Дерибасівській під гитару на російській мові виконують пісню "Мурка". Перехожа молодь їх слухає та фільмує на телефони. Активісти обурилися та виклали пост, у якому звинувачують СБУ у тому, що вони ігнорують виконання радянських композицій у центрі Одеси

"Дерибасівська, молодь абсолютно спокійно собі співає руснявий блатняк. Бо таке явище як СБУ в Одесі відсутнє", — пишуть активісти у соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чиї пісні більше не будуть звучати на Одеському вокзалі. А також про черговий мовний скандал в місті.

Одеса декомунізація культура пісні Новини Одеси
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