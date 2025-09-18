Видео
Скандал в Одесской области — героя не разрешили отпеть в храме

Скандал в Одесской области — героя не разрешили отпеть в храме

Дата публикации 18 сентября 2025 19:50
В Одесской области отказали в службе по погибшему воину
Прощание с военным. Фото: скриншот из видео

В селе Новоселовка Одесской области прощались с 27-летним Флавием Лянкой, который погиб, защищая Украину. Родные хотели провести службу в храме, но местный настоятель запретил это сделать. Людям пришлось отпевать Героя у запертых ворот церкви.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщила местная жительница Анжела Сырбу.

Скандал в храме

В Новоселовке состоялось прощание с украинским защитником Флавием Лянкой. Он родился в Молдове, служил во французском легионе, а после начала полномасштабной войны вернулся, чтобы воевать за Украину. В 2023 году во время боев в Запорожской области Лянка пропал без вести, а впоследствии стало известно о его гибели. Ему было всего 27 лет.

Местные жители рассказывают, что хотели провести заупокойную службу в храме, однако их не пустили внутрь. Они отпевали павшего Героя просто у закрытых ворот церкви. Инцидент произошел 17 сентября.

"Разве так трудно было открыть церковь для службы по погибшему защитнику?", — написала местная жительница Анжела.

Настоятель Свято-Покровского храма ПЦУ в Сарате Владислав Шиман сообщил, что запрет вынес местный протоиерей Григорий Тику. Он подчеркнул, что храм принадлежит общине, а не одному человеку, и поставил под сомнение право настоятеля принимать такое решение.

"Настоятель храма, протоиерей Григорий Тику лично запретил занести тело защитника Украины в храм. Кто дал ему это право, ведь храм — это не его личное имущество, а принадлежит общине", — написал священнослужитель на своей странице.

Напомним, мы писали, что в Одесской области в ДТП погиб защитник острова Змеиный. Также мы сообщали, что в ДТП в Одесской области погибли два ребенка.

Одесса Одесская область похороны Новости Одессы воины погибшие
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
