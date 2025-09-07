ДТП в Одесской области - погибли дети

Полицейские на месте аварии. Фото: Нацполиция

В Одесской области произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате аварии погибли двое детей, еще трое пассажиров оказались в больнице.

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Авария в Одесской области

Вечером 6 сентября вблизи сел Каменское и Виноградовка Арцизской громады произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 22-летняя водитель автомобиля Opel Astra не справилась с управлением, машина съехала с дороги, врезалась в дерево и перевернулась.

В салоне авто, кроме водителя, находились четверо ее односельчан: 22-летняя женщина, ее 15-летний брат и две девушки-подростка. К сожалению, 13- и 14-летняя пассажирки погибли на месте. Пострадавших с многочисленными травмами доставили в больницу.

Полиция открыла производство в отношении водителя

Водителя проверили на состояние опьянения — она была трезвая. Сейчас женщину задержали в процессуальном порядке. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

