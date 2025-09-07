ДТП на Одещині — загинули діти

Поліцейські на місці аварії. Фото: Нацполіція

На Одещині сталася смертельна ДТП. Водійка автомобіля не впоралася з керуванням та врізалась в дерево. Унаслідок аварії загинули двоє дітей, ще троє пасажирів опинилися в лікарні.

Про це у неділю, 7 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Аварія на Одещині

Увечері 6 вересня поблизу сіл Кам’янське та Виноградівка Арцизької громади сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 22-річна водійка автомобіля Opel Astra не впоралася з керуванням, машина з’їхала з дороги, врізалася в дерево й перекинулася.

У салоні авто, крім кермувальниці, перебували четверо її односельців: 22-річна жінка, її 15-річний брат і дві дівчини-підлітки. На жаль, 13- і 14-річна пасажирки загинули на місці. Постраждалих із численними травмами доправили до лікарні.

Поліція відкрила провадження щодо кермувальниці

Водійку перевірили на стан сп’яніння — вона була твереза. Наразі жінку затримали у процесуальному порядку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

