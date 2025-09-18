В Одеській області відмовили у службі за загиблим воїном

Прощання з військовим. Фото: скриншот із відео

У селі Новоселівка на Одещині прощалися з 27-річним Флавієм Лянкою, який загинув, захищаючи Україну. Рідні хотіли провести службу у храмі, але місцевий настоятель заборонив це зробити. Людям довелося відспівувати Героя біля замкнених воріт церкви.

Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомила місцева жителька Анжела Сирбу.

Скандал у храмі

У Новоселівці відбулося прощання з українським захисником Флавієм Лянкою. Він народився у Молдові, служив у французькому легіоні, а після початку повномасштабної війни повернувся, щоб воювати за Україну. У 2023 році під час боїв у Запорізькій області Лянка зник безвісти, а згодом стало відомо про його загибель. Йому було лише 27 років.

Місцеві мешканці розповідають, що хотіли провести заупокійну службу у храмі, однак їх не пустили всередину. Вони відспівували полеглого Героя просто біля зачинених воріт церкви. Інцидент стався 17 вересня.

"Хіба так важко було відкрити церкву для служби за загиблим захисником?", — написала місцева жителька Анжела.

Настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ у Сараті Владислав Шіман повідомив, що заборону виніс місцевий протоієрей Григорій Тіку. Він наголосив, що храм належить громаді, а не одній людині, і поставив під сумнів право настоятеля приймати таке рішення.

"Настоятель храму, протоієрей Григорій Тіку особисто заборонив занести тіло захисника України в храм. Хто дав йому це право, адже храм — це не його особисте майно, а належить громаді", — написав священнослужитель на своїй сторінці.

