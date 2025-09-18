Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Скандал на Одещині — героя не дозволили відспівати у храмі

Скандал на Одещині — героя не дозволили відспівати у храмі

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 19:50
В Одеській області відмовили у службі за загиблим воїном
Прощання з військовим. Фото: скриншот із відео

У селі Новоселівка на Одещині прощалися з 27-річним Флавієм Лянкою, який загинув, захищаючи Україну. Рідні хотіли провести службу у храмі, але місцевий настоятель заборонив це зробити. Людям довелося відспівувати Героя біля замкнених воріт церкви.

Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомила місцева жителька Анжела Сирбу.

Реклама
Читайте також:

Скандал у храмі

У Новоселівці відбулося прощання з українським захисником Флавієм Лянкою. Він народився у Молдові, служив у французькому легіоні, а після початку повномасштабної війни повернувся, щоб воювати за Україну. У 2023 році під час боїв у Запорізькій області Лянка зник безвісти, а згодом стало відомо про його загибель. Йому було лише 27 років.

Місцеві мешканці розповідають, що хотіли провести заупокійну службу у храмі, однак їх не пустили всередину. Вони відспівували полеглого Героя просто біля зачинених воріт церкви. Інцидент стався 17 вересня.

"Хіба так важко було відкрити церкву для служби за загиблим захисником?", — написала місцева жителька Анжела.

Настоятель Свято-Покровського храму ПЦУ у Сараті Владислав Шіман повідомив, що заборону виніс місцевий протоієрей Григорій Тіку. Він наголосив, що храм належить громаді, а не одній людині, і поставив під сумнів право настоятеля приймати таке рішення.

"Настоятель храму, протоієрей Григорій Тіку особисто заборонив занести тіло захисника України в храм. Хто дав йому це право, адже храм — це не його особисте майно, а належить громаді", — написав священнослужитель на своїй сторінці.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині в ДТП загинув захисник острова Зміїний. Також ми повідомляли, що в ДТП на Одещині загинули дві дитини.

Одеса Одеська область похорон Новини Одеси воїни загиблі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації