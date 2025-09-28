Нарушения на выборах в Молдове: подвоз избирателей и очереди

Парламентские выборы в Молдове. Фото иллюстративное: radiomoldova.md

Сегодня, 28 сентября, в Молдове проходят парламентские выборы, но уже утром наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях. Проблемы возникли как в самой стране, так и за рубежом. Часть участков открылась с опозданием, а наблюдателей не допустили на отдельные зарубежные избирательные пункты.

Об этом сообщают местные СМИ.

Нарушения на выборах в Молдове

По данным Ассоциации Promo-Lex, 93 избирательных участка открылись позже, чем предполагалось. На шести не было операторов, еще на 14 — не работали камеры. В 58 пунктах не подняли флаг и не прозвучал гимн, а на восьми урны оказались не опечатанными.

Проблемы зафиксировали и за пределами страны. Избиратели и наблюдатели сообщили о трудностях в Румынии, Франции, Испании и Германии. В Тыргу-Муреши наблюдателей не допустили на участок, во Франции и Испании части отказали в аккредитации, а в Германии один из наблюдателей не смог попасть к урнам утром.

ЦИК Молдовы в ответ объяснила, что на избирательных пунктах могут быть только официально аккредитованные наблюдатели и представители зарегистрированных участников гонки.

Подвоз избирателей в так называемой ПМР

Миссия по наблюдению на выборах Promo-Lex также сообщила об организованной доставке избирателей из Приднестровья в Каушанах. На участке 37/6 одновременно приехали 70 человек на 18 машинах с приднестровскими номерами. На участке 37/5 наблюдатели зафиксировали группу из около 10 человек, которые якобы обсуждали голосование за конкретного кандидата, а в их телефонах был открыт Telegram-канал с инструкциями.

Партия AUR отозвала своих наблюдателей

Отдельный скандал возник и за рубежом. Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) отозвала всех своих наблюдателей с диаспорных участков. В партии объяснили: есть подозрения, что пытались действовать люди, которые выдавали себя за представителей AUR, хотя на самом деле к ней не принадлежали.

Явка на выборах в Молдове

Несмотря на эти инциденты, избиратели активно приходят на участки. По состоянию на 11:00 в Молдове проголосовали 403 521 гражданин, из них 36 234 — за рубежом. Только в столице к этому времени свой выбор сделали 89 339 человек.

Напомним, мы сообщали о кандидатах и партиях на парламентских выборах в Молдове. Также Владимир Зеленский рассказал, что сейчас ситуация в Приднестровье выглядит спокойной, но на самом деле имеет серьезные риски.