Порушення на виборах у Молдові: підвіз виборців та черги

Парламентські вибори в Молдові.

Сьогодні, 28 вересня, у Молдові проходять парламентські вибори, але вже зранку спостерігачі заявили про численні порушення. Проблеми виникли як у самій країні, так і за кордоном. Частина дільниць відкрилася із запізненням, а спостерігачів не допустили на окремі закордонні виборчі пункти.

Про це повідомляють місце ЗМІ.

Порушення на виборах у Молдові

За даними Асоціації Promo-Lex, 93 виборчі дільниці відкрилися пізніше, ніж передбачалося. На шести не було операторів, ще на 14 — не працювали камери. У 58 пунктах не підняли прапор і не прозвучав гімн, а на восьми урн виявилися не опечатаними.

Проблеми зафіксували й за межами країни. Виборці та спостерігачі повідомили про труднощі в Румунії, Франції, Іспанії та Німеччині. У Тиргу-Муреші спостерігачів не допустили до дільниці, у Франції та Іспанії частині відмовили в акредитації, а в Німеччині один зі спостерігачів не зміг потрапити до скриньок зранку.

ЦВК Молдови у відповідь пояснила, що на виборчих пунктах можуть бути лише офіційно акредитовані спостерігачі та представники зареєстрованих учасників перегонів.

Підвіз виборців в так званій ПМР

Місія за спостереженням на виборах Promo-Lex також повідомила про організовану доставку виборців із Придністров’я в Каушанах. На дільниці 37/6 одночасно приїхали 70 людей на 18 машинах із придністровськими номерами. На дільниці 37/5 спостерігачі зафіксували групу з близько 10 осіб, які начебто обговорювали голосування за конкретного кандидата, а в їхніх телефонах був відкритий Telegram-канал з інструкціями.

Партія AUR відкликала своїх спостерігачів

Окремий скандал виник і за кордоном. Партія "Альянс за об’єднання румунів" (AUR) відкликала всіх своїх спостерігачів із діаспорних дільниць. У партії пояснили: є підозри, що намагалися діяти люди, які видавали себе за представників AUR, хоча насправді до неї не належали.

Явка на виборах в Молдові

Попри ці інциденти, виборці активно приходять на дільниці. Станом на 11:00 у Молдові проголосували 403 521 громадянин, з них 36 234 — за кордоном. Лише у столиці до цього часу свій вибір зробили 89 339 людей.

Нагадаємо, ми повідомляли про кандидатів та партії на парламентських виборах у Молдові. Також Володимир Зеленський розповів, що нині ситуація у Придністров’ї виглядає спокійною, але насправді має серйозні ризики.