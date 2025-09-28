Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
Головна Одеса Скандал на виборах у Молдові — фіксують перші порушення

Скандал на виборах у Молдові — фіксують перші порушення

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 11:30
Порушення на виборах у Молдові: підвіз виборців та черги
Парламентські вибори в Молдові. Фото ілюстративне: radiomoldova.md

Сьогодні, 28 вересня, у Молдові проходять парламентські вибори, але вже зранку спостерігачі заявили про численні порушення. Проблеми виникли як у самій країні, так і за кордоном. Частина дільниць відкрилася із запізненням, а спостерігачів не допустили на окремі закордонні виборчі пункти.

Про це повідомляють місце ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Порушення на виборах у Молдові

За даними Асоціації Promo-Lex, 93 виборчі дільниці відкрилися пізніше, ніж передбачалося. На шести не було операторів, ще на 14 — не працювали камери. У 58 пунктах не підняли прапор і не прозвучав гімн, а на восьми урн виявилися не опечатаними.

Проблеми зафіксували й за межами країни. Виборці та спостерігачі повідомили про труднощі в Румунії, Франції, Іспанії та Німеччині. У Тиргу-Муреші спостерігачів не допустили до дільниці, у Франції та Іспанії частині відмовили в акредитації, а в Німеччині один зі спостерігачів не зміг потрапити до скриньок зранку.

ЦВК Молдови у відповідь пояснила, що на виборчих пунктах можуть бути лише офіційно акредитовані спостерігачі та представники зареєстрованих учасників перегонів.

Підвіз виборців в так званій ПМР

Місія за спостереженням на виборах Promo-Lex також повідомила про організовану доставку виборців із Придністров’я в Каушанах. На дільниці 37/6 одночасно приїхали 70 людей на 18 машинах із придністровськими номерами. На дільниці 37/5 спостерігачі зафіксували групу з близько 10 осіб, які начебто обговорювали голосування за конкретного кандидата, а в їхніх телефонах був відкритий Telegram-канал з інструкціями. 

Партія AUR відкликала своїх спостерігачів

Окремий скандал виник і за кордоном. Партія "Альянс за об’єднання румунів" (AUR) відкликала всіх своїх спостерігачів із діаспорних дільниць. У партії пояснили: є підозри, що намагалися діяти люди, які видавали себе за представників AUR, хоча насправді до неї не належали.

Явка на виборах в Молдові

Попри ці інциденти, виборці активно приходять на дільниці. Станом на 11:00 у Молдові проголосували 403 521 громадянин, з них 36 234 — за кордоном. Лише у столиці до цього часу свій вибір зробили 89 339 людей.

Нагадаємо, ми повідомляли про кандидатів та партії на парламентських виборах у Молдові. Також Володимир Зеленський розповів, що нині ситуація у Придністров’ї виглядає спокійною, але насправді має серйозні ризики.

Молдова вибори порушення Новини Одеси голосування ЄС
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації