Инцидент в ветклинике Одессы — посетитель извинился за свое поведение

Ветеринарный врач Алексей Притула, который рассказал об инциденте. Фото: Суспільне Одеса

Посетитель ветклиники извинился перед военным, ветеринарным врачом Алексеем Притулой за свое агрессивное поведение, обусловленное эмоциональным состоянием, и пожертвовал 400 тысяч гривен в поддержку полка "Азов" и 3-й штурмовой бригады. Ветеринарный врач принял извинения.

Об этом сообщил ветеринарный врач Алексей Притула в Facebook во вторник, 9 июля.

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Посетитель ветклиники в Одессе извинился за свое поведение

На днях в Одессе произошел инцидент между военным Алексеем Притулой, получившим ранение ног на фронте и после протезирования вернулся работать ветврачом и посетителем ветеринарной клиники, который обругал ветерана войны. Клиент, увидев протезы врача, возмутился и ушел.

Неправильно поступивший с врачом Вадима Шевеленко записал видео-извинение, в котором объяснил свое агрессивное поведение эмоциональным состоянием и переживанием за свою собаку.

«Во-первых, я хотел бы сказать, что никоим образом не оправдываю свой поступок. клиники я находился в нестабильном эмоциональном состоянии и очень переживал за свою собачку" , — сказал Шевеленко.

Он искренне извинился перед врачом и сообщил, что задонатив 400 тысяч гривен в поддержку полка "Азов" и 3-й штурмовой бригады, подчеркнув, что делает это добровольно и по патриотическим соображениям.

"Во-вторых, я бы хотел, чтобы наши воины, которые отважно защищают нашу страну от российских захватчиков, ни в коем случае не воспринимали этот инцидент на свой счет. Я только что задонил значительную сумму в размере 400 тысяч гривен на счета полка "Азов" и 3-й штурмовой, которые сейчас защищают наше государство на первой линии фронта. Хочу заверить, что делаю это по собственному желанию.Не думайте, что я откупился, я по-прежнему помогал ВСУ", — заявил посетитель клиники.

Донат Шевеленка. Фото: скриншот

Ветеринарный врач Притула на своей странице в социальных сетях отметил важность признавать свои ошибки и делать выводы. Он рассказал, что конфликтная ситуация с посетителем получила огласку благодаря друзьям и подписчикам. После первой попытки прощения, которую он отверг, Алексей согласился пересмотреть свое мнение после личной встречи с клиентом, предоставившим аргументированное объяснение.

Врач официально заявил, что принимает извинения Шевеленка, который перечислил значительную сумму денег в поддержку раненых бойцов.

Сообщение Притулы. Фото: скриншот

Напомним, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что подобные случаи должны наказываться украинским обществом.

Ранее мы писали, что обругавший из-за протезов в Одессе ветеран-врач призывает выходить на митинги в поддержку военнопленных полка ''АЗОВ''. Алексей Притула настаивает, что участие в таких акциях — это не только солидарность, но и поддержка семей военнопленных.