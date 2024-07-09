Инцидент в ветклинике Одессы — посетитель извинился за свое поведение

Скандал в ветклинике в Одессе — мужчина оригинально извинился за свое поведение перед врачом
Посетитель ветклиники извинился перед военным, ветеринарным врачом Алексеем Притулой за свое агрессивное поведение, обусловленное эмоциональным состоянием, и пожертвовал 400 тысяч гривен в поддержку полка "Азов" и 3-й штурмовой бригады. Ветеринарный врач принял извинения.
Об этом сообщил ветеринарный врач Алексей Притула в Facebook во вторник, 9 июля.
Посетитель ветклиники в Одессе извинился за свое поведение
На днях в Одессе произошел инцидент между военным Алексеем Притулой, получившим ранение ног на фронте и после протезирования вернулся работать ветврачом и посетителем ветеринарной клиники, который обругал ветерана войны. Клиент, увидев протезы врача, возмутился и ушел.
Неправильно поступивший с врачом Вадима Шевеленко записал видео-извинение, в котором объяснил свое агрессивное поведение эмоциональным состоянием и переживанием за свою собаку.
«Во-первых, я хотел бы сказать, что никоим образом не оправдываю свой поступок. клиники я находился в нестабильном эмоциональном состоянии и очень переживал за свою собачку" , — сказал Шевеленко.
Он искренне извинился перед врачом и сообщил, что задонатив 400 тысяч гривен в поддержку полка "Азов" и 3-й штурмовой бригады, подчеркнув, что делает это добровольно и по патриотическим соображениям.
"Во-вторых, я бы хотел, чтобы наши воины, которые отважно защищают нашу страну от российских захватчиков, ни в коем случае не воспринимали этот инцидент на свой счет. Я только что задонил значительную сумму в размере 400 тысяч гривен на счета полка "Азов" и 3-й штурмовой, которые сейчас защищают наше государство на первой линии фронта. Хочу заверить, что делаю это по собственному желанию.Не думайте, что я откупился, я по-прежнему помогал ВСУ", — заявил посетитель клиники.
Ветеринарный врач Притула на своей странице в социальных сетях отметил важность признавать свои ошибки и делать выводы. Он рассказал, что конфликтная ситуация с посетителем получила огласку благодаря друзьям и подписчикам. После первой попытки прощения, которую он отверг, Алексей согласился пересмотреть свое мнение после личной встречи с клиентом, предоставившим аргументированное объяснение.
Врач официально заявил, что принимает извинения Шевеленка, который перечислил значительную сумму денег в поддержку раненых бойцов.
Напомним, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что подобные случаи должны наказываться украинским обществом.
Ранее мы писали, что обругавший из-за протезов в Одессе ветеран-врач призывает выходить на митинги в поддержку военнопленных полка ''АЗОВ''. Алексей Притула настаивает, что участие в таких акциях — это не только солидарность, но и поддержка семей военнопленных.
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