Інцидент у ветклініці Одеси — відвідувач вибачився за свою поведінку

Ветеринарний лікар Олексій Притула, який розповів про інцидент. Фото: Суспільне Одеса

Відвідувач ветклініки вибачився перед військовим, ветеринарним лікарем Олексієм Притулою за свою агресивну поведінку, обумовлену емоційним станом, та пожертвував 400 тисяч гривень на підтримку полку "Азов" і 3-ї штурмової бригади. Ветеринарний лікар прийняв вибачення.

Про це повідомив ветеринарний лікар Олексій Притула у Facebook у вівторок, 9 липня.

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Відвідувач ветклініки в Одесі вибачився за свою поведінку

Днями в Одесі стався інцидент між військовим Олексієм Притулою, який отримав поранення ніг на фронті та після протезування повернувся працювати ветлікарем та відвідувачем ветеринарної клініки, який облаяв ветерана війни. Клієнт, побачивши протези лікаря, обурився та пішов геть.

Вадима Шевеленко, який не належно повівся із лікарем, записав відео-вибачення, в якому пояснив свою агресивну поведінку емоційним станом і переживанням за свою собаку.

"По-перше, я хотів би сказати, що ніяким чином не виправдовую свій вчинок. Пане Олексію, я звертаюся до вас зі словами щирого вибачення, які кажу без будь-якого тиску на мене. Хочу пояснити для всіх, що у момент відвідування ветеринарної клініки я перебував у нестабільному емоційному стані й дуже переживав за свою собачку", — сказав Шевеленко.

Він щиро вибачився перед лікарем і повідомив, що задонатив 400 тисяч гривень на підтримку полку"Азов" та 3-ї штурмової бригади, підкресливши, що робить це добровільно і з патріотичних міркувань.

"По-друге, я б хотів, щоб наші воїни, які відважно захищають нашу країну від російських загарбників, у жодному разі не сприймали цей інцидент на свій рахунок. Я щойно задонатив значну суму у розмірі 400 тисяч гривень на рахунки полку "Азов" та 3-ої штурмової, які зараз боронять нашу державу на першій лінії фронту. Хочу запевнити, що роблю це за власним бажанням. Не думайте, що я відкупився, я і раніше допомагав ЗСУ", — заявив відвідувач клініки.

Донат Шевеленка. Фото: скриншот

Ветеринарний лікар Притула на своїй сторінці у соціальних мережах зазначив важливість визнавати свої помилки та робити з них висновки. Він розповів, що конфліктна ситуація з відвідувачем набула розголосу завдяки друзям та підписникам. Після першої спроби вибачення, яку він відкинув, Олексій погодився переглянути свою думку після особистої зустрічі з клієнтом, який надав аргументоване пояснення.

Лікар офіційно заявив, що приймає вибачення Шевеленка, який перерахував значну суму грошей на підтримку поранених бійців.

Допис Притули. Фото: скриншот

Нагадаємо, екскомандир полку"Азов" Максим Жорін заявив, що подібні випадки повинні каратися українським суспільством.

Раніше ми писали, що ветеран-лікар, якого облаяли через протези в Одесі, закликає виходити на мітинги на підтримку військовополонених полку ''АЗОВ''. Олексій Притула наполягає, що участь у таких акціях — це не тільки про солідарність, а й про підтримку родин військовополонених.