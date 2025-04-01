В Одессе врач ввел пациентке несовместимую кровь

Одесская областная клиническая больница. Фото иллюстративное: Одесская областная клиническая больница

В Одессе врач-анестезиолог нарушила протоколы переливания и ввела женщине несовместимую донорскую кровь. Это повлекло тяжкие последствия в виде острого повреждения почек, из-за чего на медика открыли дело.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, 67-летняя пациентка, жительница Херсонщины, в апреле 2024 года была госпитализирована в Одесскую областную клиническую больницу для проведения операции по протезированию аортального клапана сердца. Однако после хирургического вмешательства медик не осуществила биологическую пробу и перелила женщине вместо первой положительной группы — вторую, несовместимую с ее кровью. В результате у пациентки диагностировали острое повреждение почек, что привело к необходимости проведения гемодиализа и других неотложных мероприятий для стабилизации ее состояния.

Какое наказание грозит

Врачу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия). Ей грозит запрет заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, до двух лет исправительных работ, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, недавно мы писали о медике, который помогал избегать мобилизации. А также о враче, которого задержали на взятке.