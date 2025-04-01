В Одесі лікар ввів пацієнтці несумісну кров

Переливання крові. Фото ілюстративне: Pixabay

В Одесі лікарка-анестезіолог порушив протоколи переливання та ввів жінці несумісну донорську кров. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді гострого пошкодження нирок, через що на медика відкрили справу.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, 67-річна пацієнтка, мешканка Херсонщини, у квітні 2024 року була госпіталізована до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції з протезування аортального клапана серця. Однак після хірургічного втручання медикиня не здійснила біологічну пробу та перелила жінці замість першої позитивної групи — другу, несумісну з її кров’ю. В результаті в пацієнтки діагностували гостре пошкодження нирок, що призвело до необхідності проведення гемодіалізу та інших невідкладних заходів для стабілізації її стану.

Яке покарання загрожує

Лікарці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки). Їй загрожує заборона займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, до двох років виправних робіт, або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про медика, який допомагав уникати мобілізації. А також про лікаря, якого затримали на хабарі.