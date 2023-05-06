Схема пересечения границы: житель Одесчины предстанет перед судом

Судья зачитывает приговор. Фото: google

В Болградском районе Одесской области установлен факт незаконной переправы четырех мужчин призывного возраста через границу Украины. Организатор преступления, 31-летний местный житель, был задержан полицией при попытке пронести людей.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности преступления

Преступник встретился с четырьмя гражданами из Одесской и Львовской и договорился о переправке в соседнюю страну за денежное вознаграждение. Стоимость услуг он оценил в 3000 долларов. Пересечение государственной границы Украины происходило в обход пунктов пропуска. Однако группа была задержана пограничниками.

Детали задержания

Злоумышленник был задержан, когда он вывез четырех мужчин в соседнюю страну в обход пунктов пропуска. Полиция изъяла от него деньги, полученные за его услуги. По данным правоохранителей, 31-летний резидент одного из пограничных населенных пунктов знал хорошую местность и решил заработать деньги на гражданах, не имеющих права выезда за границу из-за введения в Украине правового режима военного положения.

Какое наказание его ждет

Сопровождавшего их мужчину следователи полиции под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры выдвинули обвинения в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества

Относительно "уклонистов" были составлены административные материалы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП за попытку пересечения государственной границы Украины, совершенную группой лиц.

Схемы нелегального пересечения границы

СБУ прекратила деятельность четырех каналов бегства из Украины за границу. Предложение преступников заключалось в оказании помощи украинским военнообязанным в незаконном пересечении границы с помощью поддельных документов или обхода контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг зависит от региона и срочности выезда и составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

Кроме того, в Одесской области разоблачили женщину, которая нелегально перевозила мужчин призывного возраста за границу. Ухилонистам выдавала документы об опекунстве.