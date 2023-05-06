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Схема перетину кордону: житель Одещини постане перед судом

6 травня 2023 13:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Схема перетину кордону: житель Одещини постане перед судом
Суддя зачитує вирок. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Болградському районі Одеської області встановлено факт незаконної переправи чотирьох чоловіків призовного віку через кордон України. Організатор злочину, 31-річний місцевий житель, був затриманий поліцією при спробі пронести людей.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці злочину

Злочинець зустрівся з чотирма громадянами з Одещини та Львівщини та домовився про переправлення до сусідньої країни за грошову винагороду. Вартість послуг він оцінив у 3000 доларів США. Перетинання державного кордону України відбувалося в обхід пунктів пропуску. Однак, група була затримана прикордонниками.

Деталі затримання

Зловмисника було затримано, коли він вивіз чотирьох чоловіків до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. Поліція вилучила від нього гроші, які були отримані за його послуги. За даними правоохоронців, 31-річний резидент одного з прикордонних населених пунктів знав добре місцевість і вирішив заробити гроші на громадянах, які не мали права виїзду за кордон через введення в Україні правового режиму воєнного стану.

Яке покарання на нього чекає 

Чоловіку, який їх супроводжував, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури висунули обвинувачення в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Цей злочин передбачений ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна

Відносно "ухилянтів" були складені адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП за спробу перетину державного кордону України, вчинену групою осіб. 

Схеми нелегального перетину кордону

СБУ припинила діяльність чотирьох каналів втечі з України за кордон. Пропозиція злочинців полягала у наданні допомоги українським військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону за допомогою підроблених документів або обходу контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг залежала від регіону та терміновості виїзду і становила від 2 до 15 тисяч доларів.

Крім того, в Одеській області викрили жінку, яка нелегально перевозила чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам видавала документи про опікунство. 

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