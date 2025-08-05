В Одесской области сливали опасные отходы - как накажут чиновника

Прокуратура открывает дело. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области чиновник разрешил сброс опасных отходов на полигоне, чем причинил окружающей среде миллионные убытки. Однако на этом его разоблачили и открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Чиновник Сафьяновского сельсовета за деньги разрешил морской агентской компании сброс опасных жидких веществ на полигон без оценки воздействия на окружающую среду и соответствующих лицензий.

Эти отходы имели высокую концентрацию нефтепродуктов, образовывались путем замывания трюмов морских нефтеналивных судов. Их незаконно вывозили из порта и свозили на полигон для утилизации. По подсчетам Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа убытки окружающей среде превышают 23 млн грн.

После слива отходов. Фото: Одесская областная прокуратура

Нефтепродукти на полигоне. Фото: Одесская областная прокуратура

Добавим, по данным следствия преступную схему организовал депутат Сафьяновского сельсовета. Основанная им фирма на бумаге занималась агентским обслуживанием судов, а фактически использовалось для незаконного обогащения через сделки касательно сброса токсичных отходов.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ст. 236 УК Украины (нарушение порядка осуществления оценки воздействия на окружающую среду, правил экологической безопасности при эксплуатации предприятий, повлекшее другие тяжкие последствия). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о задержании депутата Сафьяновского сельсовета, который организовал эту схему. А также о задержании военного в Одесской области.