В Одесской области сливали опасные отходы - как накажут чиновника

Сброс опасных отходов — что грозит депутату с Одесчины
В Одесской области чиновник разрешил сброс опасных отходов на полигоне, чем причинил окружающей среде миллионные убытки. Однако на этом его разоблачили и открыли уголовное производство.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
Чиновник Сафьяновского сельсовета за деньги разрешил морской агентской компании сброс опасных жидких веществ на полигон без оценки воздействия на окружающую среду и соответствующих лицензий.
Эти отходы имели высокую концентрацию нефтепродуктов, образовывались путем замывания трюмов морских нефтеналивных судов. Их незаконно вывозили из порта и свозили на полигон для утилизации. По подсчетам Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа убытки окружающей среде превышают 23 млн грн.
Добавим, по данным следствия преступную схему организовал депутат Сафьяновского сельсовета. Основанная им фирма на бумаге занималась агентским обслуживанием судов, а фактически использовалось для незаконного обогащения через сделки касательно сброса токсичных отходов.
Какое наказание грозит
Фигуранту сообщено о подозрении по ст. 236 УК Украины (нарушение порядка осуществления оценки воздействия на окружающую среду, правил экологической безопасности при эксплуатации предприятий, повлекшее другие тяжкие последствия). Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о задержании депутата Сафьяновского сельсовета, который организовал эту схему. А также о задержании военного в Одесской области.
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