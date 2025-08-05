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Головна Одеса Скидання небезпечних відходів — що загрожує депутату з Одещини

Скидання небезпечних відходів — що загрожує депутату з Одещини

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Дата публікації: 5 серпня 2025 10:33
На Одещині зливали небезпечні відходи - як покарають посадовця
Прокуратура відкриває справу. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині посадовець дозволив скид небезпечних відходів на полігоні, чим спричинив екології мільйонні збитки. Однак на цьому його викрили та відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Посадовець Саф'янівської сільради за гроші дозволив морській агентській компанії скид небезпечних рідких речовин на полігон без оцінки впливу на довкілля та відповідних ліцензій.

Ці відходи мали високу концентрацію нафтопродуктів, утворювались шляхом замивання трюмів морських нафтоналивних суден. Їх незаконно вивозили з порту та звозили на полігон для утилізації. За підрахунками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу збитки довкіллю перевищують 23 млн грн. 

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Нафтопродукти на полігоні. Фото: Одеська обласна прокуратура
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Скид нафтопродуктів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Додамо, за даними слідства злочинну схему організував депутат Саф’янівської сільради. Заснована ним фірма на папері займалася агентським обслуговуванням суден, а фактично використовувалося для незаконного збагачення через оборудки з токсичними відходами.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повдіомлено про підозру за ст. 236 КК України (порушення порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, правил екологічної безпеки під час експлуатації підприємств, що спричинило інші тяжкі наслідки). Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання депутата Саф'янівської сільради, який організував цю схему. А також про затримання військового на Одещині.

Одеса чиновники Одеська область прокуратура Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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