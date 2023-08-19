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Сколько дней будет продолжаться оформление бронирования по новым правилам, — Одесская ОВА

19 августа 2023 07:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Сколько дней будет продолжаться оформление бронирования по новым правилам
Военнообязанные. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Кабмин расширил перечень сфер, работники которых могут быть забронированы. Кроме этого, также установлены четкие сроки рассмотрения обращений предприятий по определению их критически важными.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал заместитель председателя Одесской ОВА Дмитрий Радулов.

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Благодаря нововведениям теперь военнообязанные, работающие на стратегических предприятиях, не ожидают бронирования месяцами. Это позволит также структурировать работу всех ведомств, уверены в ОВА.

"Областные военные администрации рассматривают заявки на бронирование в течение 5 рабочих дней, Генштаб — 10 рабочих дней, Минэкономики — 5 рабочих дней, а районные центры комплектования — 5 рабочих дней. Ранее военные администрации и Генштаб не были ограничены во времени. Как результат, были ситуации, когда в Генштабе достаточно долго обрабатывались заявки. Хотя на местах, в частности, в Одесской ОВА, мы пытались быстро и оперативно рассматривать такие заявления", — отметил Дмитрий Радулов.

Что касается условий получения бронирования, то для предприятий практически ничего не поменялось. Они остались такими же. А вот сроки получения бронирования ускорились.

Напомним, с февраля 2023 года на территории Одесской области более 3 тысяч работников забронировали на случай мобилизации. Власти определили более 180 предприятий, имеющих критическое значение для общины области.

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