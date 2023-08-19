Скільки днів триватиме оформлення бронювання за новими правилами

Військовозобов’язані. Фото: Новини.LIVE

Кабмін розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані. Крім цього також встановлено чіткі терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав заступник голови Одеської ОВА Дмитро Радулов.

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Завдяки нововведенням тепер військовозобов'язані, які працюють на стратегічних підприємствах, не чекатимуть бронювання місяцями. Це дозволить також структурувати роботу всіх відомств, переконані в ОВА.

"Обласні військові адміністрації розглядають заявки на бронювання протягом 5 робочих днів, Генштаб — 10 робочих днів, Мінекономіки — 5 робочих днів, а районні центри комплектування — 5 робочих днів. Раніше військові адміністрації та Генштаб не були обмеженні у часі. Як результат, були ситуації, коли в Генштабі досить довго опрацьовувалися заявки. Хоча на місцях, зокрема в Одеській ОВА, ми намагалися швидко та оперативно розглядати такі заяви", — зазначив Дмитро Радулов.

Що стосується умов отримання бронювання, то для підприємств фактично нічого не змінилося. Вони залишилися такими ж самими. А от терміни отримання бронювання пришвидшилися.

Нагадаємо, з лютого 2023 року на території Одеської області понад 3 тисячі працівників забронювали на випадок мобілізації. Влада визначила понад 180 підприємств, які мають критичне значення для громади області.