Сколько стоит отдых в одесской Ибице

Пляж Ибица в Одессе является достаточно популярным среди туристов, но в то же время, одним из самых дорогих для отдыха. За несколько часов на нем четверо гостей лишились почти 4 тысяч гривен, однако остались довольны сервисом.

Видео с обзором цен в Ибице распространяется по соцсетям.

Отдых в одесской Ибице

Отдыхающая на Ибице выбрала место у бассейна, за которое пришлось заплатить 800 гривен (для детей — вдвое дешевле). Шезлонг у моря стоил бы 500 грн.

Женщина заказала себе Капучино на миндальном молоке, которое обошлось в 220 гривен. Кроме того, взяла бутылку воды, однако за несколько кусочков лимона к ней пришлось доплатить 50 грн, что очень удивило девушку.

На обед автор видео заказала салат с курочкой за 420 гривен. Его вкусом, сервисом и впечатлениями от отдыха, женщина осталась довольна.

"Порция салата большая, к нему дают хлеб, очень вкусно. Отдельно хочу выделить сервис: официанты постоянно подходят, что-то предлагают, все меняют, молодцы",— говорит автор видео

В целом, по словам девушки, за отдых на пляже в Ибице за 4 человек пришлось заплатить 3920 гривен.

