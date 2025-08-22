Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Скільки коштує відпочинок для 4-х на одеській Ібіці — огляд цін

Скільки коштує відпочинок для 4-х на одеській Ібіці — огляд цін

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 10:45
Скільки коштує відпочинок в одеській Ібіці
Одеська Ібіца. Фото: скріншот з відео відпочивальниці

Пляж Ібіца в Одесі є досить популярним серед туристів, але у той же час, одним із найдорожчих для відпочинку. За кілька годин на ньому четверо гостей позбавились майже 4 тисяч гривень, однак залишились задоволені сервісом.

Відео з оглядом цін в Ібіці шириться соцмережами.

Реклама
Читайте також:

Відпочинок в одеській Ібіці

Відпочивальниця Ібіці обрала місце біля басейну, за яке довелося заплатити 800 гривень (для дітей — удвічі дешевше). Шезлонг біля моря коштував би 500 грн.

Жінка замовила собі Капучіно на мигдалевому молоці, яке обійшлося у 220 гривень. Крім того, взяла пляшку води, однак за кілька шматочків лимону до неї довелося доплатити 50 грн, що дуже здивувало дівчину. 

На обід авторка відео замовила салат із курочкою за 420 гривень. Його смаком, сервісом та враженнями від відпочинку, жінка залишилася задоволеною.

"Порція салату велика, до нього дають хліб, дуже смачно. Окремо хочу виділити сервіс: офіціанти постійно підходять, щось пропонують, все міняють, молодці",— каже авторка відео

Загалом, за словами дівчини, за відпочинок на пляжі в Ібіці на 4 особи довелося сплатити 3920 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як туристи залишили 6 тисяч гривень в одеській Ібіці. А також про відпочинок у Сергіївці у 2025 році.

Одеса пляж гроші курорти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації