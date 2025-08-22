Скільки коштує відпочинок в одеській Ібіці

Одеська Ібіца. Фото: скріншот з відео відпочивальниці

Пляж Ібіца в Одесі є досить популярним серед туристів, але у той же час, одним із найдорожчих для відпочинку. За кілька годин на ньому четверо гостей позбавились майже 4 тисяч гривень, однак залишились задоволені сервісом.

Відео з оглядом цін в Ібіці шириться соцмережами.

Відпочинок в одеській Ібіці

Відпочивальниця Ібіці обрала місце біля басейну, за яке довелося заплатити 800 гривень (для дітей — удвічі дешевше). Шезлонг біля моря коштував би 500 грн.

Жінка замовила собі Капучіно на мигдалевому молоці, яке обійшлося у 220 гривень. Крім того, взяла пляшку води, однак за кілька шматочків лимону до неї довелося доплатити 50 грн, що дуже здивувало дівчину.

На обід авторка відео замовила салат із курочкою за 420 гривень. Його смаком, сервісом та враженнями від відпочинку, жінка залишилася задоволеною.

"Порція салату велика, до нього дають хліб, дуже смачно. Окремо хочу виділити сервіс: офіціанти постійно підходять, щось пропонують, все міняють, молодці",— каже авторка відео

Загалом, за словами дівчини, за відпочинок на пляжі в Ібіці на 4 особи довелося сплатити 3920 гривень.

