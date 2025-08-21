Сколько стоит собрать ребенка в школу 2025 года – цены на базовые вещи в Одессе

Люди выбирают канцтовары на базаре. Фото: Новини.LIVE

Конец августа выдается жарким не только на улицах Одессы, но и для родителей школьников. Именно этот месяц в народе называют самым затратным, ведь нужно собрать ребенка в школу: купить одежду, портфель, канцелярию и другие вещи. Хотя некоторые одесские школы и совмещают офлайн-обучение с онлайн, но каждая семья все равно вынуждена что-то приобрести из школьного списка.

Журналисты Новини.LIVE отправились на крупнейший рынок Украины "7-й километр", чтобы узнать, во сколько в этом году обойдется школьное снаряжение и что предлагают продавцы.

Сборы в школу

Среди покупателей мы встретили одесситку Дарью, которая собирает сына в четвертый класс. Говорит, что в этом году расходы вышли немалые. Она вместе с сыном ходит по рядам, внимательно подбирая вещи, и постоянно считает расходы. Дарья признается, что школьные сборы теперь похожи на серьезную финансовую операцию, ведь цены выросли почти на все.

"Мы планируем уложиться в 10 тысяч гривен. В этом году выросли сильно, надо все — рюкзак, одежда, кроссовки, спортивная форма. Канцелярия будет наименьшей статьей расходов, потому что много осталось с прошлого года", — рассказывает Дарья.

Мама школьника Дарья о расходах на подготовку к школе. Фото: Новини.LIVE

По словам женщины, одно из главных — это качественный рюкзак и одежда, ведь книги тяжелые, а ребенку должно быть комфортно. Женщина говорит, что в современных реалиях собрать ребенка в школу стало настоящим испытанием для семейного бюджета.

Школьная форма

Несмотря на то что школьная форма является необязательной, это один из главных атрибутов. Родители в основном придерживаются классического дресс-кода: белый верх, черный низ. Продавцы отмечают, что цены в этом году выросли в среднем на 100-150 гривен по сравнению с прошлым сезоном. В узких рядах рынка можно увидеть целые стенды с белыми рубашками, праздничными блузами и темными брюками — это базовый набор, без которого трудно представить школьные будни.

"Цены однозначно изменились по сравнению с прошлым годом — подорожало все 100-150 гривен плюс. По рубашкам стоимость сегодня от 250 гривен стартует, вышиваночки от 370 — очень красивые. Юбка-шорты сейчас модные очень из экокожи от 250 гривен. Костюмы уже дороже, стартуют с 850 гривен, очень красивые", — отмечает продавщица Надежда.

Продавщица Надежда о ценах на одежду. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на рост стоимости, спрос сохраняется. Стоит отметить, что продавцы внимательно отслеживают предпочтения покупателей и замечают определенные тренды среди родителей. Ведь для большинства важно не только приобрести практичную одежду, но и позаботиться о том, чтобы ребенок выглядел опрятно и стильно. В этом году особую популярность получила именно классика: мамы чаще всего выбирают сдержанные брюки, юбки или сарафаны, сочетая их с классическими, но одновременно изящными блузами. Такой стиль воспринимается как универсальный и уместный для школы, а еще он позволяет легко комбинировать вещи между собой.

"Классика всегда в ходу, очень красивая и оригинальная. Есть штанишки, кофточки с прошвой. Одна из модных сейчас юбок "карсетовая" — она есть белая, в клетку и шоколадного цвета, очень быстро разбирают, и клиенты приходят именно с запросом на нее", — объясняет продавщица.

Одежда для школьников на базаре. Фото: Новини.LIVE

Наряд на 1 сентября

Традиционно родители хотят, чтобы в праздничный день ребенок выглядел особенно. Наиболее популярными остаются вышиванки и костюмы из натуральных тканей. На полках — десятки белых рубашек с вышивкой, цветные орнаменты, льняные сарафаны и даже небольшие пиджаки, которые повторяют взрослые фасоны. Продавцы объясняют, что спрос на такие вещи вырос именно после начала полномасштабной войны: для многих семей это символ национальной гордости. При этом выбор остается достаточно широким — от бюджетных вариантов до дорогих дизайнерских моделей.

"Вот варианты костюма на девочку — 700 гривен. Это как взрослая модель, лен, натуральное полотно. Очень качественные вещи, мы заказываем их на Западной Украине. Есть и в патриотическом стиле — хорошо берут. Я работаю здесь с 1998 года, и спрос на вышиванки только растет", — говорит продавец Василий.

Продавец Василий о стоимости вышиванок. Фото: Новини.LIVE

Вышиванки на манекенах. Фото: Новини.LIVE

Для многих является обязательным иметь в гардеробе красивую вышитую сорочку. Даже если ребенок учится дистанционно, на праздник они все равно купят вышиванку. Это позволяет создать ощущение настоящего праздника, которого так не хватает в условиях войны.

Стоимость канцтоваров

Без ручек, тетрадей и красок не обойтись ни одному ученику. В контейнерах с канцтоварами — настоящая радуга: цветные пеналы, яркие альбомы, наборы карандашей и фломастеров. Продавцы говорят, что цены остаются более или менее стабильными, но покупатели теперь покупают только самое необходимое. Больше всего все же тратятся родители первоклассников, ведь для старших детей всегда остаются вещи с предыдущих лет.

"В первом классе нужно все — от красок и фломастеров до дневников. А уже с четвертого или пятого класса родители берут только несколько тетрадей и ручки. Поэтому первый класс всегда самый дорогой", — добавляет продавец Анатолий.

Продавец Анатолий о стоимости канцтоваров. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать портфель

Рюкзак — один из самых дорогих пунктов в списке. Продавцы советуют выбирать ортопедические модели из качественных материалов, ведь именно от этого зависит здоровье ребенка. На полках можно увидеть как легкие яркие портфели для первоклашек, так и сдержанные модели для подростков. Продавцы сразу демонстрируют жесткие спинки, широкие лямки и объясняют преимущества ортопедической конструкции.

"Я предлагаю портфели немецкой марки — ортопедические, водонепроницаемые. Стоимость около тысячи гривен. Есть и польские аналоги. Мы принципиально не продаем дешевые китайские, которые рвутся за полгода", — объясняет продавец Анатолий.

Рюкзаки на базаре. Фото: Новини.LIVE

Такие рюкзаки служат в среднем три года и могут переходить от старшего ребенка к младшему. Для многих семей это реальная экономия, потому что покупать новый портфель каждый год — удовольствие не из дешевых.

"По немецким портфелям — три года носят без проблем. Потом ребенок сам просит новый, потому что хочет модный фасон, а старый переходит брату или сестре", — добавляет продавец.

Ассортимент ортопедических рюкзаков. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит собрать ребенка

Блузки и рубашки — от 350 гривен;

юбки — от 500 гривен;

брюки для мальчиков/девочек — 500-800 гривен;

дневник — от 20 гривен;

тетрадь — 10 гривен;

набор канцелярии (ручка, карандаш, ластик, точилка, клей) — 100 гривен;

краски акварельные — от 80 до 150 гривен;

набор линеек — от 70 до 130 гривен;

циркуль — от 100 гривен;

фломастеры — от 130 до 300 гривен;

пластилин — от 50 до 250 гривен;

обложки на тетради — от 30 до 70 гривен;

рюкзак обычный — от 1000 гривен.

Ассортимент канцтоваров на рынке 7 километр. Фото: Новини.LIVE

Собрать ребенка в школу в Одессе сегодня стоит от 10 тысяч гривен, если требуется полное обновление гардероба. Самыми дорогими пунктами остаются форма и рюкзак, тогда как на канцтоварах можно немного сэкономить. Продавцы признают: нынешний сезон значительно тяжелее предыдущих, но спрос на школьные товары все равно сохраняется, ведь учебный год — несмотря на войну — начинается.

