Головна Одеса Скільки коштує зібрати дитину до школи — ціни на 7 км в Одесі

Скільки коштує зібрати дитину до школи — ціни на 7 км в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 19:47
Скільки коштує зібрати дитину до школи 2025 - ціни на базові речі в Одесі
Люди вибирають канцтовари на базарі. Фото: Новини.LIVE

Кінець серпня видається спекотним не лише на вулицях Одеси, а й для батьків школярів. Саме цей місяць у народі називають найвитратнішим, адже потрібно зібрати дитину до школи: купити одяг, портфель, канцелярію та інші речі. Хоч деякі одеські школи й поєднують офлайн-навчання з онлайн, але кожна родина все одно змушена щось придбати зі шкільного списку.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на найбільший ринок України "7-й кілометр", щоб дізнатися, у скільки цього року обійдеться шкільне спорядження та що пропонують продавці.

Збори до школи 

Серед покупців ми зустріли одеситку Дар’ю, яка збирає сина у четвертий клас. Каже, що цього року витрати вийшли чималі. Вона разом із сином ходить рядами, уважно підбираючи речі, й постійно рахує витрати. Дар’я зізнається, що шкільні збори тепер схожі на серйозну фінансову операцію, адже ціни зросли майже на все.

"Ми плануємо вкладатися у 10 тисяч гривень. Цього року  виросли сильно, треба все — рюкзак, одяг, кросівки, спортивна форма. Канцелярія буде найменшою статтею витрат, бо багато залишилося з минулого року", — розповідає Дар’я.

Мама школяра Дар’я про вартість витрат на підготовку до школи
Мама школяра Дар’я про витрати на підготовку до школи. Фото: Новини.LIVE

За словами жінки, одне з найголовніших — це якісний рюкзак і одяг, адже книги важкі, а дитині має бути комфортно. Жінка каже, що у сучасних реаліях зібрати дитину до школи стало справжнім випробуванням для сімейного бюджету.

Шкільна форма

Навіть попри те, що шкільна форма є необов'язковою, це один з із головних атрибутів. Батьки здебільшого дотримуються класичного дрескоду: білий верх, чорний низ. Продавці зазначають, що ціни цього року зросли у середньому на 100-150 гривень порівняно з минулим сезоном. У вузьких рядах ринку можна побачити цілі стенди з білими сорочками, святковими блузами та темними брюками — це базовий набір, без якого важко уявити шкільні будні. 

"Ціни однозначно змінилися порівняно з минулим роком — подорожчало все 100–150 гривень плюс. По сорочках вартість сьогодні від 250 гривень стартує, вишиваночки від 370, дуже гарні. Юбка-шорти зараз модні дуже  з екошкіри від 250 гривень. Костюми вже дорожче стартують з 850 гривень, дуже гарні", — зазначає продавчиня Надія.

продавчиня Надія, про ціни на одяг
Продавчиня Надія про ціни на одяг. Фото: Новини.LIVE

Попри зростання вартості, попит зберігається. Варто відзначити, що продавці уважно відстежують уподобання покупців і помічають певні тренди серед батьків. Адже для більшості важливо не лише придбати практичний одяг, а й подбати про те, щоб дитина виглядала охайно та стильно. Цього року особливу популярність здобула саме класика: мами частіше обирають стримані штани, спідниці чи сарафани, поєднуючи їх із класичними, але водночас витонченими блузами. Такий стиль сприймається як універсальний і доречний для школи, а ще він дозволяє легко комбінувати речі між собою.

"Класика завжди в ходу, дуже красива й оригінальна. Є штанці, кофточки з прошвою. Одна з модних спідниць зараз "корсетова" — вона є біла, у клітку та шоколадного кольору, дуже швидко розбирають, і клієнти приходять саме з запитом по неї", — пояснює продавчиня.

Одяг для школярів на базарі
Одяг для школярів на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вбрання на 1 вересня

Традиційно батьки прагнуть, щоб у святковий день дитина виглядала особливо. Найбільш популярними лишаються вишиванки й костюми з натуральних тканин. На полицях — десятки білих сорочок із вишивкою, кольорові орнаменти, лляні сарафани й навіть невеликі піджаки, які повторюють дорослі фасони. Продавці пояснюють, що попит на такі речі зріс саме після початку повномасштабної війни: для багатьох сімей це символ національної гордості. Водночас вибір залишається досить широким — від бюджетних варіантів до дорогих дизайнерських моделей.

"Ось варіанти костюма на дівчинку — 700 гривень. Це як доросла модель, льон, натуральне полотно. Дуже якісні речі, ми замовляємо їх на Західній Україні. Є й у патріотичному стилі — гарно беруть. Я працюю тут із 1998 року, і попит на вишиванки тільки зростає", — каже продавець Василь.

продавець Василь про вишиванки
Продавець Василь про вартість вишиванок. Фото: Новини.LIVE
Вишиванки на манекенах
Вишиванки на манекенах. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох є обов'язковим мати в гардеробі гарну вишивану сорочку. Навіть якщо дитина навчається дистанційно, на свято все одно куплять вишиванку. Це дає змогу створити відчуття справжнього свята, якого так бракує в умовах війни. 

Вартість канцтоварів

Без ручок, зошитів та фарб не обійтися жодному учневі. У контейнерах із канцтоварами — справжня веселка: кольорові пенали, яскраві альбоми, набори олівців та фломастерів. Продавці кажуть, що ціни залишаються більш-менш стабільними, але покупці тепер купують лише найнеобхідніше. Найбільше все ж таки витрачаються батьки першокласників, адже для старших дітей завжди лишаються речі з попередніх років. 

"У першому класі потрібно все — від фарб і фломастерів до щоденників. А вже з четвертого чи п’ятого класу батьки беруть лише кілька зошитів і ручки. Тому перший клас завжди найдорожчий", — додає продавець Анатолій.

продавець Анатолій, про вартість канцтоварів
Продавець Анатолій про вартість канцтоварів. Фото: Новини.LIVE

Як обрати портфель

Рюкзак — один із найдорожчих пунктів у списку. Продавці радять обирати ортопедичні моделі з якісних матеріалів, адже саме від цього залежить здоров’я дитини. На полицях можна побачити як легкі яскраві портфелі для першачків, так і стримані моделі для підлітків. Продавці відразу демонструють жорсткі спинки, широкі лямки та пояснюють переваги ортопедичної конструкції. 

"Я пропоную портфелі німецької марки — ортопедичні, водонепроникні. Вартість близько тисячі гривень. Є й польські аналоги. Ми принципово не продаємо дешеві китайські, які рвуться за пів року", — пояснює продавець Анатолій.

Рюкзаки на базарі
Рюкзаки на базарі. Фото: Новини.LIVE

Такі рюкзаки служать у середньому три роки й можуть переходити від старшої дитини до молодшої. Для багатьох родин це реальна економія, бо купувати новий портфель щороку — задоволення не з дешевих. 

"По німецьких портфелях — три роки носять без проблем. Потім дитина сама просить новий, бо хоче модний фасон, а старий переходить брату чи сестрі", — додає продавець.

Асортимент ортопедичних рюкзаків
Асортимент ортопедичних рюкзаків. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує зібрати дитину 

  • Блузки та сорочки — від 350 гривень; 
  • спідниці — від 500 гривень;
  • штани для хлопців/дівчат — 500-800 гривень; 
  • щоденник — від 20 гривень; 
  • зошит — 10 гривень; 
  • набір канцелярії (ручка, олівець, ластик, стругачка, клей) — 100 гривень; 
  • фарби акварельні — від 80 до 150 гривень; 
  • набір лінійок — від 70 до 130 гривень; 
  • циркуль — від 100 гривень; 
  • фломастери — від 130 до 300 гривень; 
  • пластилін — від 50 до 250 гривень; 
  • обкладинки на зошити — від 30 до 70 гривень; 
  • рюкзак звичайний — від 1000 гривень. 
Асортимент канцтоварів на ринку 7 кілометр
Асортимент канцтоварів на ринку 7 кілометр. Фото: Новини.LIVE

Зібрати дитину до школи в Одесі сьогодні коштує від 10 тисяч, якщо потрібне повне оновлення гардероба. Найдорожчими пунктами залишаються форма та рюкзак, тоді як на канцтоварах можна трохи зекономити. Продавці визнають: цьогорічний сезон значно важчий за попередні, але попит на шкільні товари все одно зберігається, адже навчальний рік — попри війну — починається.

Раніше ми писали, що цього року за парти одеських шкіл сядуть 18 тисяч школярів. А також про те, наскільки готові одеські школи до навчального року.

Одеса гроші Новини Одеси батьки школа Перший дзвоник
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
