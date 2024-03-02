Сколько "шахедов" уничтожили силы ПВО над Одессой — данные Сил обороны

Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: Силы обороны

Российские захватчики атаковали Одессу восемью вражескими беспилотниками в субботу, 2 марта. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь из них.

Об этом сообщают Силы обороны юга в Telegram.

Читайте также:

Сколько "шахедов" уничтожило ПВО над Одессой 2 марта

По данным военных, враг направил восемь ударных "шахедов" на Одесскую область с Черного моря. За час украинские защитники отбили российскую атаку.

"Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажное здание спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена", — сообщают Силы обороны.

Бойцы добавили, что поисково-спасательная операция в Одессе продолжается. Предварительно под завалами дома могут быть люди.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Что известно об ударе по Одессе 2 марта

Напомним, что глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о семи пострадавших, среди которых один ребенок, и одном погибшем в результате вражеской атаки на город.

Также мы писали, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о попадании в жилую многоэтажку города. В результате обстрела часть дома обрушилась, также известно о других повреждениях.

Добавим, что в сети появились фото последствий российского удара по Одессе в ночь на субботу, 2 марта. На кадрах можно увидеть, насколько сильно пострадал дом, героическую поисковую операцию спасателей и потерянные вещи местных жителей.