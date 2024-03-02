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Сколько "шахедов" уничтожили силы ПВО над Одессой — данные Сил обороны

2 марта 2024 06:56
обновлено: 07:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сколько "шахедов" уничтожили силы ПВО над Одессой — данные Сил обороны
Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: Силы обороны
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики атаковали Одессу восемью вражескими беспилотниками в субботу, 2 марта. Силы противовоздушной обороны уничтожили семь из них.

Об этом сообщают Силы обороны юга в Telegram.

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Сколько "шахедов" уничтожило ПВО над Одессой 2 марта

По данным военных, враг направил восемь ударных "шахедов" на Одесскую область с Черного моря. За час украинские защитники отбили российскую атаку.

"Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в девятиэтажное здание спального района. Часть подъезда из 18 квартир разрушена", — сообщают Силы обороны.

Бойцы добавили, что поисково-спасательная операция в Одессе продолжается. Предварительно под завалами дома могут быть люди.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Что известно об ударе по Одессе 2 марта

Напомним, что глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о семи пострадавших, среди которых один ребенок, и одном погибшем в результате вражеской атаки на город.

Также мы писали, что мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о попадании в жилую многоэтажку города. В результате обстрела часть дома обрушилась, также известно о других повреждениях.

Добавим, что в сети появились фото последствий российского удара по Одессе в ночь на субботу, 2 марта. На кадрах можно увидеть, насколько сильно пострадал дом, героическую поисковую операцию спасателей и потерянные вещи местных жителей.

Одесса
беспилотники
Одесская область
обстрелы
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война в Украине
війна
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