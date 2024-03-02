Скільки "шахедів" знищи сили ППО над Одесою — дані Сил оборони

Українські військові збивають ворожі цілі. Фото: Сили оборони

Російські загарбники атакували Одесу вісьмома ворожими безпілотниками в суботу, 2 березня. Сили протиповітряної оборони знищили сім із них.

Про це повідомляють Сили оборони півдня у Telegram.

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За даними військових, ворог спрямував вісім ударних "шахедів" на Одеську область з Чорного моря. Упродовж години українські захисники відбили російську атаку.

"Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована", — повідомляють Сили оборони.

Бійці додали, що пошуково-рятувальна операція в Одесі продовжується. Попередньо, під завалами будинку можуть бути люди.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Що відомо про удар по Одесі 2 березня

Нагадаємо, що очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про сімох постраждалих, серед яких одна дитина, та одного загиблого внаслідок ворожої атаки на місто.

Також ми писали, що мер Одеси Геннадій Труханов заявив про влучання в житлову багатоповерхівку міста. Внаслідок обстрілу частина будинку обвалилася, також відомо про інші пошкодження.

Додамо, що в мережі з'явилися фото наслідків російського удару по Одесі в ніч проти суботи, 2 березня. На кадрах можна побачити, наскільки сильно постраждав будинок, героїчну пошукову операцію рятувальників та загублені речі місцевих жителів.