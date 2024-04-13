Сколько заработал за время войны председатель Одесского районного совета

Председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко. Фото: Думская

Глава Одесского районного совета, Виталий Барвиненко, обнародовал свои декларации за 2022 и 2023 годы. За два года он отметился получением двух новых квартир в Одессе и приобретением автомобиля Toyota Camry.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Декларация за 2022 год

В декларации за 2022 год Виталий Барвиненко указал, что получил подарок в виде двух новых квартир в Одессе общей площадью более 111 квадратных метров. Что касается заработка, то у Председателя Одесского райсовета было несколько путей получения денег:

пенсия — 170 081 грн,

заработная плата — 610 724 грн.

Кроме этого, он получил от своей жены подарок на сумму 200 000 гривен.

Барвиненко получил подарок от супруги. Фото: скриншот

В 2022 году Виталий Барвиненко имел значительные суммы наличных денег, а именно

18 000 евро;

43 000 долларов;

1 450 000 гривен.

Что касается его жены, то она хранила наличными 65 000 долларов и 800 000 гривен.

Состояние Барвиненко в 2023 году

В декларации за 2023 г. появилась информация о новой машине Toyota Camry, которую Барвиненко приобрел за 1 386 000 гривен. Также он указал доходы за год и состояние в наличных и на банковских счетах.

Доходы:

пенсия — 171 705 грн

заработная плата — 674 034 грн.

Наличные:

5 200 евро,

5 000 долларов

180 000 гривен.

В 2023 году Барвиненко еще взял кредит на сумму 638 442 гривен, который выплатил лишь частично.

Другие декларации

Ранее мы писали, что глава Одесского облсовета Григорий Диденко обнародовал свежую декларацию. За 2023 год семья должностного лица значительно расширила свой имущественный портфель новыми машинами и квартирами.

Также мы сообщали, что Председатель Одесской районной государственной администрации Александр Гринчак показал роскошные автомобили, которые находятся в собственности его родственников и жены, а также немалые денежные хранения. Кроме того, городской голова Одессы Геннадий Труханов также обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Известно, что у главы города куда-то исчез богатый отчим.