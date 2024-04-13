Скільки заробив за час війни голова Одеської районної ради

Голова Одеської районної ради, Віталій Барвіненко. Фото: Думська

Голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко оприлюднив свої декларації за 2022 та 2023 роки. За два роки він відзначився отриманням двох нових квартир у Одесі та придбанням автомобіля Toyota Camry.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Декларація за 2022 рік

У декларації за 2022 рік Віталій Барвіненко вказав, що отримав подарунок у вигляді двох нових квартир у Одесі, загальною площею понад 111 квадратних метрів. Стосовно заробітку, то Голова Одеської райради мав декілька шляхів отримання грошей:

пенсія — 170 081 грн,

заробітна плата — 610 724 грн.

Окрім цього, він отримав від своєї дружини подарунок на суму 200 000 гривень.

Барвіненко отримав подарунок від дружини. Фото: скриншот

У 2022 році Віталій Барвіненко мав значні суми готівки, а саме

18 000 євро;

43 000 доларів;

1 450 000 гривень.

Щодо його дружини, то вона зберігала готівкою 65 000 доларів та 800 000 гривень.

Статки Барвіненка у 2023 році

У декларації за 2023 рік з'явилася інформація про нову машину Toyota Camry, яку Барвіненко придбав за 1 386 000 гривень. Також він вказав доходи за рік та статки у готівці і на банківських рахунках.

Доходи:

пенсія — 171 705 грн

заробітна плата — 674 034 грн.

Готівка:

5 200 євро,

5 000 доларів

180 000 гривень.

У 2023 році Барвіненко ще взяв кредит на суму 638 442 гривень, який виплатив лише частково.

Інші декларації

Раніше ми писали, що голова Одеської облради Григорій Діденко оприлюднив свіжу декларацію. За 2023 рік родина посадовця значно розширила свій майновий портфель новими машинами та квартирами.

Також ми повідомляли, що Голова Одеської районної державної адміністрації Олександр Гринчак показав розкішні автівки, які знаходяться у власності його родичів та дружини, а також чималі грошові збереження. Крім цього, міський голова Одеси Геннадій Труханов теж оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Відомо, що в очільника міста кудись зник багатий вітчим.