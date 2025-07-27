Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Авто в пробке. Фото иллюстративное: telegraf

Вечером, 27 июля, на трассе Одесса-Рени наблюдаются большие пробки в сторону КПП в Молдову. По дороге в Румынию пока тянучек на картах не зафиксировано, стоять в очередях путешественникам не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась огромная пробка возле села Маяки. Стоять в нем придется не менее часа, что лучше учитывать путешественникам. Что касается "Староказачьего — Тудора", очередей пока нет. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, проезд также свободен.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

По пути к ближайшему к Румынии паромному переходу "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. Возле моста через канал Кофа тянучек пока тоже не наблюдается, проезд там свободный. Поездка из Одессы будет длиться около 4 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.