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Головна Одеса Складнощі з виїздом у Молдову — ситуація на трасі Одеса-Рені

Складнощі з виїздом у Молдову — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 17:15
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)
Авто у заторі. Фото ілюстративне: telegraf

Ввечері, 27 липня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються великі затори у бік КПП до Молдови. Шляхом до Румунії наразі тягнучок на картах не зафіксовано, стояти у чергах мандрівникам не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився величезний затор неподалік села Маяки. Стояти у ньому доведеться не менше години, що краще враховувати мандрівникам. Що стосується "Старокозачого — Тудора", черг поки що немає. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, проїзд також вільний.

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 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Шляхом до найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. Біля каналу Кофа тягнучок поки теж не спостерігається, проїзд там вільний. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

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Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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