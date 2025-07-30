Ситуация на дорогах Одесской области — где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: Западное региональное управление Госпогранслужбы

Сегодня, 30 июля, на трассе Одесса-Рени фиксируют многочисленные пробки в сторону КПП в Молдову и возле села Маяки. В Румынию проезд также затруднен, наблюдаются тянучки вблизи пограничных населенных пунктов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько пробок, самые большие из которых фиксируются вблизи села Маяки. Это лучше учитывать путешественникам, планируя маршрут. Что касается "Староказачьего — Тудора", очередей пока нет. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, проезд также свободен.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас образовался одна небольшая пробка, но долго в ней стоять не придется. По пути к нему на картах фиксируется еще одна — недалеко от села Броска. В районе канала Кофа тянучек пока не наблюдается, проезд там свободный. Поездка из Одессы продлится около 5 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.