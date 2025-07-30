Ситуація на дорогах Одещини — де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Сьогодні, 30 липня, на трасі Одеса-Рені фіксують чисельні затори у бік КПП до Молдови та біля села Маяки. До Румунії проїзд також ускладнено, спостерігаються тягнучки поблизу прикордонних населених пунктів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Шляхом до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька заторів, найбільші з яких фіксуються поблизу села Маяки. Це краще враховувати мандрівникам, плануючи маршрут. Що стосується "Старокозачого — Тудора", черг поки що немає. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, проїзд вільний.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі утворився один невеличкий затор, але довго в ньому стояти не доведеться. Шляхом до нього на картах фіксується ще один — неподалік села Броска. В районі каналу Кофа тягнучок поки не спостерігається, проїзд там вільний. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.