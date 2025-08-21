Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: volyn24

Сегодня, 21 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются пробки в сторону Молдовы, самые большие неподалеку от села Маяки. По пути к КПП в Румынию также фиксируются тянучки вблизи пограничных сел.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на пути в Молдову

По пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько больших очередей, самая значительная среди которых возле села Маяки. Простоять там придется не менее часа. В Рени, по данным картографического сервиса, пробок пока нет. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там свободный.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа тянучек тоже не зафиксировано. Однако движение затруднено возле пограничного села Броска, поэтому этот населенный пункт лучше объезжать. Поездка из Одессы продлится около 5 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

