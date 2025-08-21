Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: volyn24

Сьогодні, 21 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються затори у бік Молдови, найбільші неподалік від села Маяки. Шляхом до КПП до Румунії також фіксуються тягнучки поблизу прикордонних сіл.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Шляхом до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька великих черг, найбільш значна серед яких біля села Маяки. Простояти там доведеться не менше години. У Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок наразі немає. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там вільний.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа тягнучок теж не зафіксовано. Однак рух ускладнено біля прикордонного села Броска, тому цей населений пункт краще об'їжджати. Поїздка з Одеси триватиме близько 5 годин.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови на своєму авто. А також про те, які документи треба не забути взяти із собою до Румунії.