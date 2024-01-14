Скупились на 150 миллионов — Одесчина в лидерах по приобретению авто за бюджетные средства

Volkswagen Touareg. Фото: autocentre.ua

Одесчина вошла в тройку лидеров по закупке автомобилей за бюджетные средства. Всего за прошлый год регион потратил на обновление автопарка разных учреждений более 150 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из публичного модуля аналитики bi.prozorro.

Читайте также:

Добавим, что по данным сайта Nikcenter безоговорочным лидером в закупке автомобилей в прошлом году Киев и область, а вот серебро забрала Днепропетровщина.

Рейтинг областей по закупке автомобилей за бюджетные средства. Фото: Nikcenter

Одесса бронзовый призер

В 2023 году украинские государственные учреждения и предприятия закупили элитные внедорожники, такие как Volkswagen Touareg и Land Cruiser Prado, а также престижный легковой автомобиль Arteon. Общая стоимость обновления бюджетных автопарков составила 3,6 миллиарда гривен. Одесчина в этом рейтинге – бронзовый призер. Регион за 2023 год потратил на авто более 152 000 000 гривен, приобретя на эти средства 137 машин. В основном предпочитали "свеженькие" авто, не ранее 2022 года выпуска. Стоит отметить, что всего за прошлый год на автомобили и транспортное оборудование регион потратил аж два миллиарда.

Графика популярных закупок в регионе. Фото: bi.prozorro

Кто закупал автомобили

Больше всего закупали автомобили для прокуратуры, Измаильского порта, полиции, СБУ и муниципальной варты.

Ранее мы сообщали, что Одесская областная военная администрация постоянно изучает целесообразность объявляющих в регионе тендеров. В частности, проверки коснулись и закупки автомобилей для прокуратуры, на которые потратят более миллиона. По мнению главы ОВА Олега Кипера, этот аукцион уместен, ведь у ведомства наблюдается недостаток в автопарке.

Напомним, более полугода одесситы выходят на митинги возле горсовета и выражают свой протест против неуместных расходов из бюджета в условиях войны. Основными требованиями граждан является пересмотр всех тендеров и сохранение самых необходимых, а средства направить в поддержку защитников. Но, несмотря на недовольство людей, регион все же смог потратить более 35 миллиардов гривен на закупки. Больше всего в городе и области в этом году занимались ремонтами и строительством.