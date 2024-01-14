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Скупились на 150 мільйонів — Одещина у лідерах з придбання авто за бюджетні кошти

14 січня 2024 11:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Скупились на 150 мільйонів — Одещина у лідерах з придбання авто за бюджетні кошти
Volkswagen Touareg. Фото: autocentre.ua
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одещина увійшла в трійку лідерів по закупівлі автівок за бюджетні кошти. Загалом за минулий рік регіон витратив на оновлення автопарку різних установ понад 150 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з публічного модуля аналітики bi.prozorro.

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Додамо, що за даними сайту Nikcenter беззаперечним лідером у закупівлі автівок торік є Київ та область, а ось срібло забрала Дніпропетровщина.

Рейтинг областей по закупівлі автівок за бюджетні кошти. Фото: Nikcenter 

Одеса бронзовий призер

Протягом 2023 року українські державні установи та підприємства закупили елітні позашляховики, такі як Volkswagen Touareg та Land Cruiser Prado, а також престижний легковий автомобіль Arteon. Загальна вартість оновлення бюджетних автопарків становила 3,6 мільярда гривень. Одещина у цьому рейтингу — бронзовий призер. Регіон за 2023 рік витратив на автівки понад 152 000 000 гривень, придбавши на ці кошти 137 машин. В основному надавали переваги "свіженьким" авто, не раніше 2022 року випуску. Варто відзначити, що загалом за минулий рік на автомобілі та транспортне обладнання регіон витратив аж два мільярди. 

Графіка популярних закупівель в регіоні. Фото: bi.prozorro

Хто закуповував автівки

Найбільше закуповували автівки для прокуратури, Ізмаїльського порту, поліції, СБУ та муніципальної варти. 

Раніше ми повідомляли, що Одеська обласна військова адміністрація постійно вивчає доцільність тендерів, які оголошують у регіоні. Зокрема, перевірки торкнулися й закупівлі автівок для прокуратури, на які витратять понад мільйон. На думку очільника ОВА Олега Кіпера, цей аукціон є доречний, адже у відомства спостерігається нестача в автопарку. 

Нагадаємо, понад пів року одесити виходять на мітинги біля міськради та виражають свій протест проти недоречних витрат з бюджету в умовах війни. Основними вимогами громадян є перегляд всіх тендерів та збереження лише найнеобхідніших, а кошти спрямувати на підтримку захисників. Та попри незадоволення людей, регіон все ж таки зміг витратити понад 35 мільярдів гривень на закупівлі. Найбільше в місті та області в цьому році займалися ремонтами та будівництвом. 

Одеса
тендер
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
закупівлі

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