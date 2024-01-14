Скупились на 150 мільйонів — Одещина у лідерах з придбання авто за бюджетні кошти
Одещина увійшла в трійку лідерів по закупівлі автівок за бюджетні кошти. Загалом за минулий рік регіон витратив на оновлення автопарку різних установ понад 150 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з публічного модуля аналітики bi.prozorro.
Додамо, що за даними сайту Nikcenter беззаперечним лідером у закупівлі автівок торік є Київ та область, а ось срібло забрала Дніпропетровщина.
Одеса бронзовий призер
Протягом 2023 року українські державні установи та підприємства закупили елітні позашляховики, такі як Volkswagen Touareg та Land Cruiser Prado, а також престижний легковий автомобіль Arteon. Загальна вартість оновлення бюджетних автопарків становила 3,6 мільярда гривень. Одещина у цьому рейтингу — бронзовий призер. Регіон за 2023 рік витратив на автівки понад 152 000 000 гривень, придбавши на ці кошти 137 машин. В основному надавали переваги "свіженьким" авто, не раніше 2022 року випуску. Варто відзначити, що загалом за минулий рік на автомобілі та транспортне обладнання регіон витратив аж два мільярди.
Хто закуповував автівки
Найбільше закуповували автівки для прокуратури, Ізмаїльського порту, поліції, СБУ та муніципальної варти.
Раніше ми повідомляли, що Одеська обласна військова адміністрація постійно вивчає доцільність тендерів, які оголошують у регіоні. Зокрема, перевірки торкнулися й закупівлі автівок для прокуратури, на які витратять понад мільйон. На думку очільника ОВА Олега Кіпера, цей аукціон є доречний, адже у відомства спостерігається нестача в автопарку.
Нагадаємо, понад пів року одесити виходять на мітинги біля міськради та виражають свій протест проти недоречних витрат з бюджету в умовах війни. Основними вимогами громадян є перегляд всіх тендерів та збереження лише найнеобхідніших, а кошти спрямувати на підтримку захисників. Та попри незадоволення людей, регіон все ж таки зміг витратити понад 35 мільярдів гривень на закупівлі. Найбільше в місті та області в цьому році займалися ремонтами та будівництвом.
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