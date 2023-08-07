Глава ОВА осудил действия военнослужащих в Одесской области

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Одесская ОВА

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер прокомментировал скандальный случай с мобилизацией человека с недостатками здоровья. Он считает, что все причастные должны быть наказаны.

Об этом глава ОВА Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава ОВА отметил, что у него, как и у общества, возникло много вопросов к должностным лицам, которые одобрили решение о мобилизации этого парня, повлекшее фатальные последствия.

"Как руководитель ОВА, я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий служебных лиц Березовского ТЦК, которые проводит Специализированная военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства. Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично", — подчеркнул Кипер.

Реакция главы Одесской ОВА. Фото: Олег Кипер

Отметим, что прокуроры уже проверяют обстоятельства мобилизации мужчины с инвалидностью.

Какое наказание грозит

Виновным в совершении преступления за призыв человека с инвалидностью во время действия военного положения грозит лишение свободы до 23 лет. Следствие продолжается.

Напомним, в селе Ширяево Одесской области произошел скандал с местными ТЦК и СП. Военные пытались мобилизовать человека с инвалидностью, после чего сердце мужчины не выдержало и умер.