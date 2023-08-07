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Смерть мобілізованого юнака з вадами здоров’я викликає шок, — голова Одеської ОВА Кіпер

7 серпня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Голова ОВА засудив дії військкомів в Одеській області
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Одеська ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер прокоментував скандальний випадок з мобілізацією людини з вадами здоров'я. Він вважає, що усі причетні мають бути покарані.

Про це голова ОВА Олег Кіпер повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Очільник ОВА зазначив, що в нього, як і у суспільства, виникло багато запитань до службових осіб, які схвалили рішення про мобілізацію цього хлопця, яка призвела до фатальних наслідків. 

"Як очільник ОВА, я маю дочекатися офіційних результатів слідства і правової оцінки дій службових осіб Березівського ТЦК, які проводить Спеціалізована військова прокуратура Одеської області у рамках кримінального провадження. Я переконаний, що усі винні мають бути покарані. Публічно", — наголосив Кіпер. 

Реакція голови Одеської ОВА. Фото: Олег Кіпер

Зазначимо, що прокурори вже перевіряють обставини мобілізації чоловіка з інвалідністю.

Яке покарання загрожує

Винним у скоєнні злочину за призов людини з інвалідністю під час дії воєнного стану загрожує позбавлення волі до 23 років. Слідство триває. 

Нагадаємо, у селі Ширяєве Одеської області стався скандал із місцевими ТЦК та СП. Військові намагалися мобілізувати людину з інвалідністю, після чого серце чоловіка не витримало і він помер.

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