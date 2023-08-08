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Смерть мобилизованного в Одесской области: Омбудсмен взял ситуацию под личный контроль

8 августа 2023 13:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Смерть мобилизованного в Одесской области: Омбудсмен взял ситуацию под личный контроль
Повестка в руках. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Смерть жителя Одесской области, который был мобилизован и позже скончался в военной части, вызвала серьезную обеспокоенность в обществе. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже взял этот скандальный случай под личный контроль, требуя проведения справедливого и тщательного расследования.

Об этом сообщили на странице в facebook Офиса Омбудсмена Украины.

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Недавно новость о произошедшей в поселке Ширяево на Одесчине трагедии разлетелась социальными сетями. По предварительным данным, мужчину мобилизовали в армию, несмотря на его состояние здоровья – он был болен эпилепсией.

Уполномоченный по правам человека уже взял под свой контроль это дело. В частности, он уже направил официальные письма в государственные инстанции, требуя полной информации о событиях.

По данным официальных источников, проводится детальное расследование обстоятельств смерти этого молодого человека в первый день его призыва в воинскую часть. Среди ключевых вопросов, требующих ответа, в частности:

  • Было ли учтено его состояние здоровья при призыве на военную службу?
  • Была ли обеспечена немедленная и квалифицированная медицинская помощь в случае эпилептического нападения?

"В случае выявления нарушений в соответствии с законодательством, виновные должны быть наказаны. Ведь безнаказанность приводит к новым правонарушениям", — отметил Омбудсмен.

Напомним, глава Одесской военной администрации Олег Кипер прокомментировал скандальный случай с мобилизацией человека с недостатками здоровья. Он считает, что все причастные должны быть наказаны.

Также мы писали, что в сети начала распространяться скандальная информация о Егоре Смирнове, депутате и военном командире. По информации, он во время полномасштабного вторжения стал долларовым миллионером.

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