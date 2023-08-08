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Смерть мобілізованого на Одещині: Омбудсмен взяв ситуацію під особистий контроль

8 серпня 2023 13:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Смерть мобілізованого на Одещині: Омбудсмен взяв ситуацію під особистий контроль
Повістка у руках. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Смерть мешканця Одеської області, який був мобілізований та пізніше помер у військовій частині, викликала серйозне занепокоєння в суспільстві. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Дмитро Лубінець, вже взяв цей скандальний випадок під особистий контроль, вимагаючи проведення справедливого та ретельного розслідування.

Про це повідомили на сторінці в facebook Офісу Омбудсмана України.

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Нещодавно новина про трагедію, що сталася в селищі Ширяєво на Одещині, розлетілася соціальними мережами. За попередніми даними, чоловіка мобілізували до армії, попри його стан здоров’я – він був хворий на епілепсію.

Уповноважений з прав людини вже взяв під свій контроль цю справу. Зокрема, він вже надіслав офіційні листи до державних інстанцій, вимагаючи повної інформації щодо подій.

За даними офіційних джерел, наразі проводиться детальне розслідування обставин смерті цього молодого чоловіка у перший день його призову до військової частини. Серед ключових питань, які вимагають відповіді, зокрема:

  • Чи було враховано його стан здоров'я при призові на військову службу?
  • Чи була забезпечена негайна та кваліфікована медична допомога в разі епілептичного нападу?

"У разі виявлення порушень відповідно до законодавства — винні мають бути покарані. Адже безкарність приводить до нових правопорушень", — наголосив Омбудсман.

Нагадаємо, Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер прокоментував скандальний випадок з мобілізацією людини з вадами здоров'я. Він вважає, що усі причетні мають бути покарані.

Також ми писали, що в мережі почала поширюватись скандальна інформація про Єгора Смирнова, депутата та військового командира. За інформацією, він під час повномасштабно вторгнення став доларовим мільйонером. 

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