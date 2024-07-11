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Смерть и разрушения — последствия вчерашней ракетной атаки на Николаевщине

11 июля 2024 15:43
Верзилова Єлизавета - редактор
Ракетная атака по Николаевщине: какие последствия
Разрушения в Николаевской области. Фото: Николаевская областная прокуратура
Верзилова Єлизавета - редактор

Российские войска вчера, 10 июля, нанесли ракетный удар по Николаевщине из самолетов тактической авиации. В результате атаки произошли многочисленные разрушения на предприятии, пострадавшие и жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской областной прокуратуры.

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Днем 10 июля вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по предприятию в городе Вознесенск, на территории которого находились гражданские лица. В результате атаки погиб один человек, и еще восемь человек получили травмы разной степени тяжести.

Ракета на Вознесенск
Разрушения в Вознесенске. Фото: Николаевская областная прокуратура

Кроме того, на месте попадания занялся пожар складских помещений. Огнем были повреждены частные дома и автомобили. Прокуроры Николаевщины уже начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Российские атаки на юг Украины

Мы писали, что вчера россияне подняли на воздух самолеты тактической стратегической авиации. Около 15:15 в Вознесенске раздался громкий взрыв.

Также российские захватчики атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области с применением ударных беспилотников и ракет. В результате падения обломков возникли разрушения, есть жертвы и пострадавшие — в прокуратуре уже фиксируют очередное военное преступление россиян.

Еще одна российская ракета попала на территорию фермерского хозяйства в Николаевской области. В результате атаки ранения получили женщина и 5-летний ребенок.

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