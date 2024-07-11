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Смерть та руйнування — наслідки вчорашньої ракетної атаки на Миколаївщині

11 липня 2024 15:43
Верзілова Єлизавета - редактор
Ракетна атака по Миколаївщині: які наслідки
Руйнування на Миколаївщині. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Верзілова Єлизавета - редактор

Російські війська вчора, 10 липня, завдали ракетного удару по Миколаївщині з літаків тактичної авіації. В результаті атаки сталися численні руйнування на підприємстві, є постраждалі та жертви серед цивільного населення. 

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури

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Наслідки ракетної атаки на Миколаївщину 10 липня

10 липня вдень збройні сили РФ завдали ракетного удару по підприємству у місті Вознесенськ, на території якого перебували цивільні особи. В наслідок атаки загинув один чоловік і ще вісім осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. 

Ракета на Вознесенськ
Руйнування у Вознесенську. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Окрім цього, на місці влучання зайнялася пожежа складських приміщень. Вогнем були пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Прокурори Миколаївщини вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російські атаки на південь України

Ми писали, що вчора росіяни підняли у повітря літаки тактичної стратегічної авіації. Близько 15:15 у Вознесенську пролунав гучний вибух

Також російськи загарбники атакували припортову інфраструктуру Одеської області із застосуванням ударних безпілотників та ракет. Внаслідок падіння уламків сталися руйнування, є жертви та постраждалі — в прокуратурі вже фіксують черговий воєнний злочин росіян.

Ще одна російська ракета влучила на територію фермерського господарства у Миколаївській області. Внаслідок атаки поранення отримали жінка та 5-річна дитина.

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