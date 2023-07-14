Смертельная авария в Одесской области: водитель сбил двух велосипедистов

Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области

В результате трагического ДТП, которое произошло сегодня, 14 июля, на автодороге Одесса — Южное между селами Сычавка и Кошары, один человек погиб, а еще один получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительным данным водитель легковушки наехал на двух велосипедистов.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Подробности ДТП

20-летний водитель автомобиля "Тойота", житель Одесского района, не учел дорожную ситуацию и врезался в двух жителей города Южное, 57-летнего и 65-летнего, двигавшихся на велосипедах в том же направлении. Оба велосипедиста получили телесные повреждения, а старший из них скончался в карете скорой помощи из-за серьезных травм. Другого пострадавшего забрали в больницу с повреждениями поясничного отдела позвоночника.

Водитель автомобиля не пострадал и был трезв во время проверки на наличие алкоголя.

Следственные действия на месте ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии, а также рассматривают вопрос о нарушении правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти и тяжкому телесному повреждению потерпевших. Запись об инциденте будет внесена в Единый реестр досудебных расследований согласно статье 286 Уголовного кодекса Украины.

ДТП в Одесской области

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

8 июля, около восьми утра, на улице Святослава Рихтера в Одессе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб местный житель 1955 года рождения.

Кроме того, мы писали, что 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.