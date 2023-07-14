Смертельна аварія на Одещині: водій збив двох велосипедистів

Розтрощене авто. Фото: ГУНП в Одеській обалсті

Унаслідок трагічної ДТП, яка сталася сьогодні, 14 липня, на автодорозі Одеса — Южне між селами Сичавка та Кошари, одна людина загинула, а ще одна зазнала травм і була доставлена до лікарні. За попередніми даними водій легковика наїхав на двох велосипедистів.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Подробиці ДТП

20-річний водій автомобіля "Тойота", мешканець Одеського району, не врахував дорожню ситуацію та врізався у двох жителів міста Южне, 57-річного та 65-річного, які рухалися на велосипедах в тому ж напрямку. Обидва велосипедисти отримали тілесні ушкодження, а старший із них помер в кареті швидкої допомоги через серйозні травми. Іншого потерпілого забрали до лікарні з ушкодженнями поперекового відділу хребта.

Водій автомобіля не постраждав і був тверезим під час перевірки на наявність алкоголю.

Слідчі дії на місці ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовують всі обставини аварії, а також розглядають питання щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до смерті та тяжкого тілесного ушкодження потерпілих. Запис про інцидент буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу України.

ДТП на Одещині

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість та втратив контроль над авто.

8 липня, близько восьмої години ранку, на вулиці Святослава Ріхтера в Одесі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В результаті аварії загинув місцевий житель 1955 року народження.

Крім того, ми писали, що 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.