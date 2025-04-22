Военный ВСУ ранее судимый за кражу присвоил велосипед - как наказал одесский суд

Военные в форме. Фото иллюстративное: Запорожская РГА

Житель Одесской области подписал контракт с вооруженными силами, что помогло ему избежать лишения свободы за кражу. Однако сразу после этого служащий решил присвоить чужой велосипед, из-за чего на него снова открыли уголовное производство.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Бобрик Подольского района ранее был освобожден от отбывания наказания за кражу в особо крупных размерах в связи с тем что пошел на службу по контракту. Находясь на испытательном сроке, мужчина увидел серо-зеленый велосипед "Сгоѕѕег Alorich" возле цветочного магазина. Солдат-рецидивист не смог себя сдержать и украл транспортное средство стоимостью 7500 гривен. За это фигурант снова попал на скамью подсудимых.

Что решил суд

Искреннее раскаяние не помогло военному избежать наказания во второй раз. Киевский райсуд Одессы признал его виновным по ч.4 ст.185 УК Украины (кража). Однако на этот раз вместо испытательного срока мужчина получил 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, которого задержали с психотропами. А также о служащем, которого судили за насилие в семье.