Дело экс-заместителя главы Одесской ОГА Олега Муратова — назначили судебное заседание

Олег Муратов. Фото: Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд Украины назначил к рассмотрению дело бывшего заместителя председателя Одесской областной военной администрации Олега Муратова. Ему инкреминируют злоупотребление властью на 9,2 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Заседание по делу над Олегом Муратовым будет открытым и назначено на 22 апреля. Рассмотрение уголовного производства будет осуществлять коллегия в составе трех судей. Фемида не удовлетворила попытки стороны защиты исключить доказательства и добиться возвращения обвинительного акта прокурору. Вопрос перечня свидетелей решат при установлении объема доказательств. Отказали адвокатам чиновника и в отмене ареста и изменении меры пресечения.

Дело Олега Муратова

Олег Муратов обещал решить вопрос о закрытии производства одного из чиновников. Для этого он якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины. Дело, по которому проходил знакомый чиновника, касается, по данным прокуратуры, хищения бюджетных средств путем завышения цен на товары, которые должны были поставляться на нужды обороны. Служба безопасности задокументировала факт передачи экс-заместителю Одесской ОГА 27 тыс. долларов. По данным следствия, деньги были переданы через несколько рук и в конце они оказались у водителя Муратова. Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили наличные в гривнах и иностранной валюте, а также золотые слитки с монетами.

Напомним, недавно мы писали о жалобе Олега Муратова. А также о мужчине, который до смерти забил своего брата.