Справа ексзаступника голови Одеської ОВА Олега Муратова — призначили судове засідання

Олег Муратов. Фото: Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд України призначив до розгляду справу колишнього заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова. Йому інкремінують зловживання владою на 9,2 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Засідання по справі над Олегом Муратовим буде відкритим і призначене на 22 квітня. Розгляд кримінального провадження здійснюватиме колегія у складі трьох суддів. Феміда не задовольнила спроби сторони захисту виключити докази та домогтися повернення обвинувального акта прокурору. Питання переліку свідків вирішать під час встановлення обсягу доказів. Відмовили адвокатам посадовця й у скасуванні арешту та зміні запобіжного заходу.

Справа Олега Муратова

Олег Муратов обіцяв розв'язати питання щодо закриття провадження одного з чиновників. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України. Справа, по якій проходив знайомий посадовця, стосується, за даними прокуратури, розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення цін на товари, які мали постачатися на потреби оборони. Служба безпеки задокументувала факт передачі ексзаступнику Одеської ОВА 27 тис. доларів. За даними слідства, гроші були передані через кілька рук і врешті вони опинилися у водія Муратова. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили готівку у гривнях та іноземній валюті, а також золоті злитки з монетами.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про скаргу Олега Муратова. А також про чоловіка, який до смерті забив свого брата.