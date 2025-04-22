Військовий ЗСУ раніше судимий за крадіжку привласнив велосипед - як покарав одеський суд

Військові у формі. Фото ілюстративне: Запорізька РДА

Мешканець Одещини підписав контракт зі збройними силами, що допомогло йому уникнути позбавлення волі за крадіжку. Однак одразу після цього службовець вирішив привласнити чужий велосипед, через що на нього знову відкрили кримінальне провадження.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Бобрик Подільського району раніше був звільнений від відбування покарання за крадіжку в особливо великих розмірах у зв’язку із тим що пішов на службу за контрактом. Перебуваючи на іспитовому терміні, чоловік побачив сіро-зелений велосипед "Сrosser Alorich" біля квіткового магазину. Солдат-рецидивіст не зміг себе стримати і вкрав транспортний засіб вартістю 7500 гривень. За це фігурант знову потрапив на лаву підсудних.

Що вирішив суд

Щире каяття не допомогло військовому уникнути покарання вдруге. Київський райсуд Одеси визнав його винним за ч.4 ст.185 КК України (крадіжка). Проте на цей раз замість іспитового терміну чоловік отримав 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого затримали з психотропами. А також про службовця, якого судили за насильство в родині.