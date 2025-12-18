Цены на соленья в Одессе перед зимними праздниками

Соленья на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Накануне зимних праздников цены на продукты в Одессе в целом растут. В то же время на рынках продавцы вынуждены подстраиваться под возможности покупателей. Из-за снижения покупательной способности держать высокие цены становится рискованно. Особенно это заметно в продаже солений и домашних салатов.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский базар в Одессе и узнали, сколько стоят соленья.

Соленья и салаты

Несмотря на общее подорожание продуктов в городе, на Киевском рынке продавцы пытаются сохранять доступные цены. Они объясняют это слабым спросом и риском потерять товар. В таких условиях стоимость солений часто зависит не от затрат, а от того, сколько готовы заплатить покупатели. Самая активная торговля здесь приходится на выходные.

"На этом рынке цены не поднялись по сравнению с новым рынком и Привозом. У нас, наоборот, все дешевле, потому что покупательная способность упала. Мы стараемся не держать цену, а торговать — если яблоки везде по 200, мы продаем по 150", — рассказывает продавщица Елена.

Продавщица Елена за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Стоимость солений

Перед праздниками покупатели прежде всего обращают внимание на базовые соленья и простые салаты. Именно эти продукты берут чаще всего, но небольшими порциями. Продавцы говорят, что спрос есть, однако он значительно слабее, чем в прошлом году.

Сейчас на прилавках Киевского рынка установили такие цены:

капуста квашеная — 100 грн за килограмм;

яблоки квашеные — 150 грн за килограмм;

крижали — 100 грн за килограмм;

морковь натертая — 20 грн за 100 граммов;

домашние салаты — по разным ценам, в зависимости от состава.

Салаты на одесском базаре. Фото: Новини.LIVE

Продавцы отмечают, что вынуждены уступать в цене почти каждый день. В будни торговля слабая, ряды часто полупустые, а покупатели берут минимальные объемы. Поэтому даже перед праздниками цены на соленья остаются ниже, чем на других одесских базарах.

Соленья на прилавке рынка, фото: Новини.LIVE

