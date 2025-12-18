Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Соленья не дорожают — стоимость на рынке в Одессе

Соленья не дорожают — стоимость на рынке в Одессе

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 15:36
Цены на соленья в Одессе перед зимними праздниками
Соленья на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Накануне зимних праздников цены на продукты в Одессе в целом растут. В то же время на рынках продавцы вынуждены подстраиваться под возможности покупателей. Из-за снижения покупательной способности держать высокие цены становится рискованно. Особенно это заметно в продаже солений и домашних салатов.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский базар в Одессе и узнали, сколько стоят соленья.

Реклама
Читайте также:

Соленья и салаты

Несмотря на общее подорожание продуктов в городе, на Киевском рынке продавцы пытаются сохранять доступные цены. Они объясняют это слабым спросом и риском потерять товар. В таких условиях стоимость солений часто зависит не от затрат, а от того, сколько готовы заплатить покупатели. Самая активная торговля здесь приходится на выходные.

"На этом рынке цены не поднялись по сравнению с новым рынком и Привозом. У нас, наоборот, все дешевле, потому что покупательная способность упала. Мы стараемся не держать цену, а торговать — если яблоки везде по 200, мы продаем по 150", — рассказывает продавщица Елена.

Ціни на соління та салати в Одесі
Продавщица Елена за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Стоимость солений

Перед праздниками покупатели прежде всего обращают внимание на базовые соленья и простые салаты. Именно эти продукты берут чаще всего, но небольшими порциями. Продавцы говорят, что спрос есть, однако он значительно слабее, чем в прошлом году.

Сейчас на прилавках Киевского рынка установили такие цены:

  • капуста квашеная — 100 грн за килограмм;
  • яблоки квашеные — 150 грн за килограмм;
  • крижали — 100 грн за килограмм;
  • морковь натертая — 20 грн за 100 граммов;
  • домашние салаты — по разным ценам, в зависимости от состава.
Ціни на соління та салати в Одесі
Салаты на одесском базаре. Фото: Новини.LIVE

Продавцы отмечают, что вынуждены уступать в цене почти каждый день. В будни торговля слабая, ряды часто полупустые, а покупатели берут минимальные объемы. Поэтому даже перед праздниками цены на соленья остаются ниже, чем на других одесских базарах.

Ціни на соління та салати в Одесі
Соленья на прилавке рынка, фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, сколько стоит мясо на одесском базаре. Также мы писали о том, что происходит с ценами на фрукты перед праздниками.

Одесса продукты рынок Одесская область Новости Одессы салат соленья
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации