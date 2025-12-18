Відео
Головна Одеса Соління не дорожчають — вартість на ринку в Одесі

Соління не дорожчають — вартість на ринку в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 15:36
Ціни на соління в Одесі перед зимовими святами
Соління на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Напередодні зимових свят ціни на продукти в Одесі загалом зростають. Водночас на ринках продавці змушені підлаштовуватися під можливості покупців. Через зниження купівельної спроможності тримати високі ціни стає ризиковано. Особливо це помітно у продажу солінь та домашніх салатів.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський базар в Одесі та дізналися, скільки коштують соління.

Соління та салати

Попри загальне подорожчання продуктів у місті, на Київському ринку продавці намагаються зберігати доступні ціни. Вони пояснюють це слабким попитом і ризиком втратити товар. У таких умовах вартість солінь часто залежить не від витрат, а від того, скільки готові заплатити покупці. Найактивніша торгівля тут припадає на вихідні.

"На цьому ринку ціни не піднялися порівняно з новим ринком і Привозом. У нас, навпаки, все дешевше, бо купівельна спроможність упала. Ми стараємося не тримати ціну, а торгувати — якщо яблука всюди по 200, ми продаємо по 150", — розповідає продавчиня Олена.

Ціни на соління та салати в Одесі
Продавчиня Олена за прилавком. Фото: Новини.LIVE

Вартість солінь

Перед святами покупці насамперед звертають увагу на базові соління та прості салати. Саме ці продукти беруть найчастіше, але невеликими порціями. Продавці кажуть, що попит є, однак він значно слабший, ніж торік.

Наразі на прилавках Київського ринку встановили такі ціни:

  • капуста квашена — 100 грн за кілограм;
  • яблука квашені — 150 грн за кілограм;
  • крижалі — 100 грн за кілограм;
  • морква натерта — 20 грн за 100 грамів;
  • домашні салати — за різними цінами, залежно від складу.
Ціни на соління та салати в Одесі
Салати на одеському базарі. Фото: Новини.LIVE

Продавці зазначають, що змушені поступатися в ціні майже щодня. У будні торгівля слабка, ряди часто напівпорожні, а покупці беруть мінімальні обсяги. Тому навіть перед святами ціни на соління залишаються нижчими, ніж на інших одеських базарах.

Ціни на соління та салати в Одесі
Соління на прилавку ринка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштує м'ясо на одеському базарі. Також ми писали про те, що відбувається з цінами на фрукти перед святами.

Одеса продукти ринок Одеська область Новини Одеси салат соління
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
