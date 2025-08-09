Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Солнце будет печь весь день — погода в Одессе на завтра

Солнце будет печь весь день — погода в Одессе на завтра

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 16:46
Погода в Одессе 10 августа: жара до +30 °C и без осадков
Мужчина пьет воду. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, 10 августа, в Одессе сохранится сухая и солнечная погода без осадков. Самая высокая температура прогнозируется днем и будет держаться до вечера.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе на 10 августа

В ночь на воскресенье в Одессе будет тепло — около +23 °C, а будет ощущаться как +25 °C. Утром температура немного снизится до +22 °C, однако солнце быстро прогреет город.

Жарче всего станет днем, когда воздух прогреется до +30 °C, а из-за влажности ощутимая температура достигнет +33 °C. Такая же жара будет держаться и вечером, поэтому облегчения стоит ждать только после захода солнца.

Ветер будет слабым, 3-5 м/с, влажность будет колебаться от 28% вечером до 46% утром. Атмосферное давление стабильное — 760-761 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 05:49, а зайдет в 20:15. День продлится 14 часов 25 минут. Осадков не ожидается.

спека триматиме до вечора погода в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области на 10 августа

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, днем юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +17...22 °C, днем +29...+34 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
спека триматиме до вечора погода в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Прогноз пожарной опасности на 10 августа

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Сонце пектиме весь день — погода в Одесі на завтра - фото 3
Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Напомним, в Одесской области стремительно мелеет озеро Китай, которое питает восемь сел на юге области. Также мы писали, что в Одесской области мужчина без разрешений вырыл себе искусственное озеро, чтобы разводить рыбу.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы море температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации