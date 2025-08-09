Погода в Одессе 10 августа: жара до +30 °C и без осадков

Мужчина пьет воду. Фото иллюстративное: freepik

Завтра, 10 августа, в Одессе сохранится сухая и солнечная погода без осадков. Самая высокая температура прогнозируется днем и будет держаться до вечера.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе на 10 августа

В ночь на воскресенье в Одессе будет тепло — около +23 °C, а будет ощущаться как +25 °C. Утром температура немного снизится до +22 °C, однако солнце быстро прогреет город.

Жарче всего станет днем, когда воздух прогреется до +30 °C, а из-за влажности ощутимая температура достигнет +33 °C. Такая же жара будет держаться и вечером, поэтому облегчения стоит ждать только после захода солнца.

Ветер будет слабым, 3-5 м/с, влажность будет колебаться от 28% вечером до 46% утром. Атмосферное давление стабильное — 760-761 мм рт. ст.

Солнце взойдет в 05:49, а зайдет в 20:15. День продлится 14 часов 25 минут. Осадков не ожидается.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области на 10 августа

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер северный, днем юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +17...22 °C, днем +29...+34 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Прогноз пожарной опасности на 10 августа

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

