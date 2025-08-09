Відео
Головна Одеса Сонце пектиме весь день — погода в Одесі на завтра

Сонце пектиме весь день — погода в Одесі на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 16:46
Погода в Одесі 10 серпня: спека до +30 °C і без опадів
Чоловік п'є воду. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, 10 серпня, в Одесі збережеться суха та сонячна погода без опадів. Найвища температура прогнозується вдень і триматиметься до вечора.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі на 10 серпня

У ніч на неділю в Одесі буде тепло — близько +23 °C, а відчуватиметься як +25 °C. Вранці температура трохи знизиться до +22 °C, проте сонце швидко прогріє місто.

Найспекотніше стане вдень, коли повітря прогріється до +30 °C, а через вологість відчутна температура сягне +33 °C. Така ж спека триматиметься й увечері, тож полегшення варто чекати лише після заходу сонця.

Вітер буде слабким, 3–5 м/с, вологість коливатиметься від 28% увечері до 46% вранці. Атмосферний тиск стабільний — 760-761 мм рт. ст.

Сонце зійде о 05:49, а зайде о 20:15. День триватиме 14 годин 25 хвилин. Опадів не очікується.

спека триматиме до вечора погода в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області на 10 серпня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +17...22 °C, вдень +29...+34 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
спека триматиме до вечора погода в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Прогноз пожежної небезпеки на 10 серпня  

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Сонце пектиме весь день — погода в Одесі на завтра - фото 3
Прогноз пожежної небезпеки на Одещині. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, на Одещині стрімко міліє озеро Китай, яке живить вісім сіл на півдні області. Також ми писали, що в Одеській області чоловік без дозволів вирив собі штучне озеро, щоб розводити рибу.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси море температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
