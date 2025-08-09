Погода в Одесі 10 серпня: спека до +30 °C і без опадів

Сонце пектиме весь день — погода в Одесі на завтра
Завтра, 10 серпня, в Одесі збережеться суха та сонячна погода без опадів. Найвища температура прогнозується вдень і триматиметься до вечора.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 10 серпня
У ніч на неділю в Одесі буде тепло — близько +23 °C, а відчуватиметься як +25 °C. Вранці температура трохи знизиться до +22 °C, проте сонце швидко прогріє місто.
Найспекотніше стане вдень, коли повітря прогріється до +30 °C, а через вологість відчутна температура сягне +33 °C. Така ж спека триматиметься й увечері, тож полегшення варто чекати лише після заходу сонця.
Вітер буде слабким, 3–5 м/с, вологість коливатиметься від 28% увечері до 46% вранці. Атмосферний тиск стабільний — 760-761 мм рт. ст.
Сонце зійде о 05:49, а зайде о 20:15. День триватиме 14 годин 25 хвилин. Опадів не очікується.
Погода в Одеській області на 10 серпня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, вдень південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +17...22 °C, вдень +29...+34 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз пожежної небезпеки на 10 серпня
На Одещині погодні умови сприятимуть переважно підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, на Одещині стрімко міліє озеро Китай, яке живить вісім сіл на півдні області. Також ми писали, що в Одеській області чоловік без дозволів вирив собі штучне озеро, щоб розводити рибу.
Читайте Новини.LIVE!