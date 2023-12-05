Сотни одесситов остались без воды до вечера (адреса)
Сегодня, 5 декабря, некоторые горожане остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду в дома планируют вернуть к вечеру, но время может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Марата, 74-81;
- ул. Александра Блока — все дома;
- ул. Чикаленко, 66-76Б;
- ул. Ильфа и Петрова, 31-39 (нечетные дома).
Предварительно воды не будет до 17:00.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.
Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.
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