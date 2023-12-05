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Сотни одесситов остались без воды до вечера (адреса)

5 декабря 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сотни одесситов остались без воды до вечера (адреса)
Отсутствие воды в кране. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 5 декабря, некоторые горожане остались без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду в дома планируют вернуть к вечеру, но время может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Марата, 74-81;
  • ул. Александра Блока — все дома;
  • ул. Чикаленко, 66-76Б;
  • ул. Ильфа и Петрова, 31-39 (нечетные дома).

Предварительно воды не будет до 17:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предварительное и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, сточные воды помповой станции "Черноморка-2" поступают в ливневый железобетонный коллектор и попадают на территорию пляжа и Черного моря. Прокуратура открыла уголовное производство.

Также мы писали, что Хаджибейский лиман резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, это привело к низкому водообмену.

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